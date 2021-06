Chi vuole vedere da vicino e in anteprima italiana la Volkswagen ID.4 GTX sa già dove andare e quando: il debutto nazionale del crossover elettrico da 299 CV è infatti fissato per il Milano Monza Open-Air Motor Show (MIMO) in programma da giovedì 10 a Domenica 13 giugno 2021.

Più precisamente, la ID.4 GTX sarà esposta in un apposito stand in Piazza Duomo, a Milano, ma anche in uno spazio espositivo in Via Mercanti. L'elettrica più sportiva della gamma Volkswagen, con la sigla GTX destinata a rinnovare la tradizione di GTI, GTD e GTE nell'era della mobilità a batteria, sarà affiancata dalle altre ID.4 e ID.3.

ID.4 GTX da vedere, ID.3 e ID.4 da provare

Sempre durante il primo salone dell'auto all'aperto Milano Monza Open-Air Motor Show i visitatori potranno prenotare un test drive di ID.3 e ID.4 nell'area dedicata in Piazza Castello, a Milano.

Ricordiamo che la Volkswagen ID.4 GTX è dotata di due motori elettrici (uno su ogni asse) per una potenza di 299 CV, trazione integrale, e accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e tocca una velocità massima di 180 km/h limitata elettronicamente.

La batteria ha una capacità effettiva di 77 kWh e garantisce alla GTX un'autonomia omologata (WLTP) fino a 480 km. Il prezzo di listino della Volkswagen ID.4 GTX è fissato in 54.650 euro e il suo arrivo nelle concessionarie italiane è programmato per il prossimo mese di luglio.

Quattro giorni di eventi e di presentazioni

Riguardo invece il Milano Monza Open-Air Motor Show, segnaliamo che è prevista la presenza ufficiale di sessanta marchi auto (qui l'elenco) con le loro installazioni/esposizioni lunge le vie del centro di Milano: Castello Sforzesco, piazza San Babila, largo Beltrami, via Dante, piazzale Cordusio, via Mercanti, piazza della Scala, piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele.

Il resto del programma prevede una parte dinamica sulla pista di Monza con sfilate di supercar e hypercar guidate da giornalisti, collezionisti e membri di diversi club di marca. Il tutto, presentazioni delle novità comprese, sarà visibile anche sulla pagina Facebook del MIMO.