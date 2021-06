A distanza di due mesi dalla presentazione della Polo restyling, Volkswagen ha pubblicato le prime foto ufficiali della GTI. La variante più sportiva della compatta è stata svelata in modo insolito direttamente dall’account LinkedIn di Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen.

Al momento sono state pubblicate solo due foto, ma tanto basta per dare un primo sguardo alla “hot hatch” tedesca.

Più cattiva, ma sempre sobria

La GTI riprende ovviamente il design rinnovato del restyling. Nel frontale, quindi, si trovano i nuovi fari LED la calandra a nido d’ape. La versione sportiva si riconosce per i fari fendinebbia sdoppiati (simili alla Golf GTI), per la linea rossa nella mascherina e per l’immancabile badge “GTI” a lato del logo Volkswagen.

Di lato si notano le finiture nere del profilo dei finestrini e degli specchietti, oltre ai nuovi cerchi in lega che lasciano intravedere le pinze rosse dei freni. Nonostante si parli di una variante “pepata”, il posteriore conserva uno stile piuttosto sobrio. La GTI si riconosce comunque per il logo centrale sul portellone e per il doppio terminale di scarico cromato.

2.0 TSI confermato

Brandstätter non entra nel merito delle specifiche tecniche e scrive solo che la Polo GTI avrà un “potente motore TSI”. È probabile che il CEO si riferisca al classico 2.0 turbo a benzina, il quale dovrebbe salire a 207 CV e mantenere la coppia di 320 Nm. In precedenza, la Volkswagen era stata offerta con un cambio manuale a 6 rapporti, ma è probabile che la nuova venga proposta esclusivamente con l’automatico a doppia frizione DSG a 7 marce.

Non sono ancora state rilasciate le immagini degli interni, ma non ci aspettiamo grandi cambiamenti rispetto agli altri allestimenti. Dentro, quindi, dovremmo sempre trovare il quadro strumenti digitali e il sistema d’infotainment con schermo touch da 9,2”.

A questo punto non resta che attendere la presentazione definitiva del modello per capire come potrà giocarsela con altre concorrenti come Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N e MINI Cooper S.