Dal teaser pubblicato qualche giorno fa avevamo capito che la Volkswagen Polo restyling avrebbe ripreso alcuni elementi dalla Golf, oggi con le foto ufficiali - accompagnate da tutte le informazioni - ne abbiamo conferma.

In arrivo a settembre, la piccola di Wolfsburg infatti col restyling della sesta generazione guarda alla sorella maggiore replicandone, in parte, lo stile ed ereditandone gran parte delle tecnologie. Un salto in avanti che porta la Polo 2021 a livello non solo delle concorrenti dirette (Opel Corsa, Seat Ibiza, Peugeot 208 e Renault Clio), ma anche a modelli di segmento superiore.

Volkswagen Polo restyling 2021, l'esterno

A catturare fin da subito l'attenzione è il frontale pesantemente ridisegnato, attraversato ora da una sottile striscia luminosa a LED che si "spezza" all'altezza del logo Volkswagen al centro della mascherina. A beneficiare dell'opera di rinnovamento sono anche i gruppi ottici, full LED di serie e disponibili a richiesta anche con tecnologia IQ.Light a matrice di LED, e il paraurti.

La matita dei designer si è concentrata anche al posteriore, con le luci ora disposte su 2 livelli e dal disegno in pieno stile Golf, il paraurti con linee rinnovate e il nuovo logo Polo al centro del portellone.

Volkswagen Polo restyling, l'abitacolo

Dentro l'impostazione rimane invece invariata, ma aumenta la dotazione tecnologica con strumentazione 100% digitale (da 8") di serie su tutte le versioni e a richiesta con monitor da 10,25". Al suo fianco, ancora una volta in posizione rialzata, il monitor touch che raggiunge una diagonale da 9,2" ed è animato dal software MIB3.

Un sistema connesso grazie a una eSim integrata, comandi vocali evoluti e molto altro. Non manca naturalmente la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay, anche in modalità wireless. Si rinnovano anche i comandi del climatizzatore che, se si opta per il sistema Climatronic, abbandonano i tasti fisici in favore di una superficie touch retroilluminata.

I sistemi di assistenza alla guida

Dalla Golf la Volkswagen Polo restyling eredita anche il sistema IQ.Drive, con sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 facenti parte del pacchetto Travel Assist, con cruise control adattivo e predittivo, mantenitore attivo della corsia, frenata automatica d'emergenza e molto altro.

Addio diesel

Col restyling la Polo, come ormai sempre più spesso avviene nel segmento B, lascia per strada le motorizzazioni diesel mantenendo unicamente unità benzina o, nel caso della piccola tedesca, anche metano.

La gamma per ora conta unicamente sul 1.0 benzina disponibile nelle versioni aspirata da 80 CV o TSI da 95 o 110 CV, abbinabili a seconda della potenza al cambio manuale 5 o 6 marce o all'automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti. La Polo a metano è invece mossa dal 1.0 TGI da 90 CV.

In futuro arriveranno anche altre motorizzazioni, ma non versioni elettrificate né con sistemi mild hybrid né con soluzioni ancora più efficienti come full o plug-in. Ci sarà invece la Polo GTI, in arrivo in un secondo momento e con potenza superiore a 200 CV e la sola trazione anteriore come scelta.

E la Polo elettrica? Ormai sappiamo bene come la gamma a emissioni zero di Volkswagen viva sotto la famiglia ID e non arriverà quindi una Polo a batterie, ma ci sarà una sorella minore della ID.3 - verosimilmente chiamata ID.2 - in arrivo nei prossimi anni assieme ad altri modelli alla spina.

Volkswagen Polo restyling, allestimenti e prezzi

A cambiare è anche la gamma, ora articolata nelle versioni base, Life, Style ed R-Line. Di serie sono disponibili luci full LED anteriori e posteriori, Lane Assist, airbag centrale, strumentazione digitale da 8", climatizzatore e monitor centrale da 6,5".

Volkswagen Polo Style Volkswagen Polo R-Line

La Polo Life aggiunge cerchi da 15", App-Connect, presa USB per i passeggeri posteriori e pelle a ricoprire pomello del cambio e volante. Al top ci sono gli allestimenti Style ed R-Line, con differenti caratterizzazioni estetiche ma dotazioni pressoché identiche con luci anteriori a matrice di LED, park assist, strumentazione digitale da 10,25", monitor touch da 8", navigatore satellitare e cerchi in lega da 15" per la Style e da 16" per la R-Line.

Per quanto riguarda i prezzi della Volkswagen Polo restyling il listino ufficiale non è ancora stato comunicato, sappiamo però che in Germania la versione base partirà da circa 16.000 euro.