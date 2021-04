La Fiesta è uno dei modelli Ford più venduti in Europa. Per cercare di non perdere terreno nei confronti della concorrenza, l’Ovale Blu sta continuando i test per affinare la versione restyling che arriverà nei prossimi mesi.

Nelle nuove foto spia possiamo scoprire di più sul modello che andrà presto a sostituire la versione in vendita dal 2017.

Cambiamenti mirati

Le camuffature ricoprono ancora gran parte dell’auto. Si capisce subito però che le proporzioni della Fiesta rimarranno le stesse e che i cambiamenti saranno limitati ad alcuni dettagli della carrozzeria.

A giudicare dagli adesivi e dalle coperture extra nel frontale, è probabile che i principali rinnovamenti saranno nel “volto” della Ford. Ci aspettiamo un look diverso dei fendinebbia e dei fari LED e una calandra leggermente diversa da quella attuale.

Nella zona posteriore si nota un profilo diverso della parte inferiore del paraurti, mentre le luci sono avvolte dalle mimetizzazioni. A completare il restyling dovrebbero esserci anche dei set di cerchi in lega diversi e un abitacolo ritoccato con nuovi rivestimenti e qualche nuova aggiunta tecnologica.

Niente diesel

Sono escluse al momento le versioni diesel. La produzione della Fiesta con motori a gasolio è stata interrotta a settembre 2020 e, vista la costante spinta verso l’elettrificazione, è probabile che Ford si concenti solo su unità a benzina e mild hybrid.

Le motorizzazioni proposte, quindi, dovrebbero rimanere le stesse della gamma attuale. La Fiesta punterà ancora sul 1.0 a benzina mild-hybrid da 125 CV che, secondo la casa, garantisce consumi ed emissioni migliori del 15% rispetto allo stesso 1.0 turbo senza la propulsione ibrida. Di recente, l’unità mild hybrid ha ricevuto anche l’abbinamento al cambio automatico a 7 rapporti.

È probabile che vengano confermate diverse varianti a benzina come il 1.1 da 75 CV e il 1.0 da 95 CV. In un secondo momento, dovrebbe arrivare anche la sportiva ST da 200 CV.