Ancora lei: la Ford Fiesta Titanium 5 porte con motore 1.1 a benzina da 75 CV, è al centro della promozione Idea Ford di Ford Credit, fino al 30 novembre.

Il listino di partenza per questa Fiesta è di 21.250 euro, ma grazie allo sconto promozionale, è possibile acquistarla al prezzo di 17.400 euro se si usufruisce del finanziamento proposto da Ford Credit. Senza tale opzione, il prezzo sale a 19.400 euro.

L'anticipo richiesto è di 2.500 euro, grazie al contributo dei Ford Partner, con la possibilità di diluire il pagamento attraverso 36 rate mensili di 151,10 euro ciascuna (TAN 2,95%, TAEG 4,61%). È importante notare che, oltre alla rata mensile, ci saranno spese di incasso aggiuntive pari a 5 euro al mese.

L'offerta prevede anche una maxi rata finale (VFG) di 11.050 euro; in caso di restituzione o sostituzione, occorre rispettare il limite chilometrico di 22.500 km, con un costo di 0,20 euro per ogni chilometro in eccesso.

Per beneficiare di questa offerta, è necessario effettuare il ritiro per rottamazione o la permuta di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2019, di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

Vantaggi

Anche se la Fiesta è fuori produzione, questa offerta può ancora rappresentare un affare conveniente per chi desidera il più diffuso dei modelli Ford a condizioni interessanti: il microtasso Ford del 2,95% consente di contenere anticipo e rate mensili.

Svantaggi

C’è qualche spesa in più per oneri, costi fissi ed eventuali optional, e serve un’auto dare in cambio. La Fiesta è ancora a listino, ma, appunto, non viene più prodotta.

In sintesi