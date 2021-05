A meno di un mese dal debutto, si aprono gli ordini sul mercato italiano della Volkswagen Polo restyling che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, ad ottobre 2021. A differenza di altri restyling, la Polo si è aggiornata pesantemente da tutti i punti di vista: nell'estetica, che riprende quella della Golf, nella tecnologia e nelle dotazioni.

Volkswagen ha anche annunciato i prezzi ufficiali - di 100 euro più alti a parità di allestimento rispetto al model year uscente - e le offerte di finanziamento. Vediamo tutto nel dettaglio.

Motori da 80 a 110 CV

Sotto il cofano ci sono solo motori a benzina, tre propulsori 1.0 a tre cilindri da 80, 95 e 110 CV, il primo aspirato, gli altri due turbo. Il cambio automatico è di serie sul più potente, a richiesta su quello intermedio.

Motore Potenza Coppia Cambio Accelerazione 0-100 km/h Velocità massima Consumo dichiarato 1.0 EVO 80 CV 93 Nm Manuale a 5 marce 15,5 secondi 171 km/h 5,4 l/100 km 1.0 TSI 95 CV 175 Nm Manuale a 5 marce / Automatico DSG a 7 marce 10,8 secondi 187 km/h 5,2 l/100 km 1.0 TSI 110 CV 200 Nm Automatico DSG a 7 marce 10,4 secondi 195 km/h 5,6 litri/100 km

Al lancio, la gamma è così composta, in attesa della più potente GTI che è già stata ufficializzata e verrà presentata nei prossimi mesi.

Prezzi da 18.350 euro

Il listino italiano della Volkswagen Polo restyling parte da 18.350 euro per la Polo 1.0 EVO con motore da 80 CV in allestimento base Polo. Per la 95 CV se ne devono mettere in conto almeno 20.400 (che diventano 21.900 con il cambio automatico), mentre per il più potente da 110 almeno 25.300 euro.

Motore Allestimento Prezzo 1.0 EVO 80 CV Polo 18.350 euro 1.0 TSI 95 CV Life 20.400 euro (cambio automatico +1.500 euro) 1.0 TSI 95 CV Style/R-Line 22.200 euro (cambio automatico +1.500 euro) 1.0 TSI 110 CV Style/R-Line 25.300 euro

Scegliendo il finanziamento Progetto Valore Volkswagen della durata di 36 mesi, è possibile portarsi a casa la Polo 1.0 EVO da 80 CV versando un anticipo di 3.200 euro e 35 rate mensili da 149 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,43%). Per la Polo da 95 CV in allestimento superiore, bisogna mettere in contro circa 20 euro in più al mese.

Quattro allestimenti

Per quanto riguarda gli allestimenti, sono quattro: si parte dal Polo, seguito dal Life e, al top della gamma, condividono il primo posto lo Style, più elegante, e l'R-Line, più sportivo nell'estetica.

Allestimento Dotazioni di serie Polo - App-Connect - Climatizzatore manuale

- Strumentazione digitale con schermo da 8 pollici

- Proiettori anteriori con luci diurne e fari a LED

- Rilevamento della stanchezza del guidatore

- Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti

- Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist

- Radio Composition con schermo touch da 6,5" e predisposizione per i servizi online

- Volante multifunzione Life (in aggiunta al Polo) - App-Connect Wireless - Bracciolo centrale anteriore

- Cerchi in lega Essex da 15 pollici

- Cruise control

- Radio predisposta per la navigazione Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici

- Volante multifunzione rivestito in pelle Style (in aggiunta al Life) - Cruise control adattivo ACC

- Cerchi in lega Palermo da 16 pollici

- Strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici

- Fari LED Matrix IQ.Light con Dynamic Light Assist

- IQ.Drive Pack con Travel Assist

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra R-Line (in aggiunta al Life) - Cruise control adattivo ACC

- Cerchi in lega Valencia da 16 pollici

- IQ.Drive Pack con Travel Assist

- Pacchetti estetici R-Line per esterni e per interni

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra

- Vetri posteriori oscurati

Come sulla Polo precedente, è possibile scegliere il Tech Pack in abbinamento ad ogni allestimento per andare ad arricchire la dotazione. Sulla Life, costa 800 euro e include il climatizzatore automatico bizona, i fari fendinebbia anteriori e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica di emergenza in manovra.

Per 1.100 Euro, il Tech Pack per la Polo Style prevede il climatizzatore automatico bizona, l'ingresso e l'accensione keyless e il Safety Pack, che a sua volta aggiunge l'assistente al cambio di corsia, il sistema di protezione proattivo degli occupanti e il parcheggio automatico. Infine, il Tech Pack per l’allestimento R-Line costa 2.000 Euro e include il climatizzatore automatico bizona, i fari a matrice di LED e il Safety Pack.