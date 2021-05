Proprio nell'anno in cui si festeggia il trentennale dell'ingresso di Skoda nell'universo Volkswagen, i due marchi hanno presentato gli aggiornamenti delle loro utilitarie, la Fabia e la Polo: più radicale il primo, che ci ha portato una vera e propria nuova generazione (la quarta), più leggero il secondo che è invece il facelift di metà carriera, ripropone però il tema del confronto a distanza tra due modelli che nascono da una base comune

Anche oggi che il Gruppo tedesco utilizza una piattaforma molto versatile come la MQB, qui sfruttata nella variante A0 per modelli di segmento inferiore, che concede più libertà di movimento su forme e misure, i due modelli rimangono in realtà molto legati e in concorrenza diretta nel popolare settore delle utilitarie.

E in attesa di conoscere nel dettaglio gamma e versioni della Fabia, analizziamo le caratteristiche generali di entrambe. Ecco, dunque, in cosa si distinguono.

Strizzano l'occhio alle compatte

Intanto cominciamo con il dire che entrambe hanno infranto quello che era considerato il limite per le utilitarie, ovvero i 4 metri di lunghezza, ma che soltanto adesso il confronto è equo perché se la Fabia ha sempre avito misure abbondanti, la Polo ci è arrivata soltanto con l'ultima generazione.

Al di là dei tratti stilistici, che la Fabia sta cercando di svecchiare da due generazioni proponendo linee più dinamiche e adatte al pubblico giovane o quantomeno giovanile, entrambe strizzano l'occhio alle loro sorelle maggiori, cosa abbastanza consueta per la Polo, che ha sempre cercato di porsi un po' come una "piccola Golf", ma relativamente nuova per la Fabia, che ora ha la Scala come riferimento.

Più che nel frontale, dove è soprattutto la Polo a trarre ispirazione dalla sorella maggiore con fari ellittici, è nel posteriore che entrambe imitano le compatte, adottando la soluzione dei fanali che "sconfinano" sul portellone e un montante C più inclinato al pari del lunotto, che da a entrambe una o slancio quasi atletico. E per la Fabia, si dichiara la miglior aerodinamica del segmento, con un Cx di 0,28.

Skoda Fabia Volkswagen Polo Lunghezza 4,11 m 4,05 m Larghezza 1,78 m 1,75 m Altezza 1,46 m 1,44 m Passo 2,56 2,56 m Bagagliaio 380 litri 351 litri

Grandi anche dentro

L'arma in più della piccola ceca, che è in realtà una caratteristica di tutti i modelli Skoda da 30 anni a questa parte, è lo spazio interno, sempre sopra la media di qualunque categoria e segmento, che non si smentisce nemmeno stravolta.

Grazie all'aumento delle misure, infatti, la Fabia ha guadagnato altri 50 litri di capienza, arrivando a ben 380 litri, la stessa capienza della Golf che è però è lunga 4,28 metri, e 30 litri circa più della Polo. Curioso poi, che con il restyling anche la Polo abbia aumentato leggermente il passo, che ora risulta identico a quello della Fabia, lasciando invariate le altre misure.

Motori, il gasolio non c'è più

La Fabia lo aveva già fatto con la generazione precedente, la Polo ci arriva ora: dai listini spariscono le proposte a gasolio, lasciando campo libero ai piccoli benzina, tuttavia per ora in nessuno dei due casi si parla di elettrificazione, nemmeno mild hybrid.

Entrambe offrono motori aspirati o turbo da 80 CV (la Fabia parte da 65) fino a 110 CV, con cambi a 5 o 6 marce o DSG a 7 rapporti, in più la Polo annunciano già la variante a metano TGI. Nessuna indiscrezione sulle sportive, la Polo GTI e la Fabia Montecarlo, che comunque ci saranno.

Skoda Fabia Volkswagen Polo 1.0 MPI Evo 65 CV - 5 marce man. - 1.0 MPI Evo 80 CV - 5 marce man. 1.0 MPI Evo 80 CV - 5 marce man. 1.0 TSI Evo 95 CV - 5 marce man. 1.0 TSI Evo 95 CV - 5 marce man. 1.0 TSI Evo 110 CV - 6 marce man. o DSG 7 1.0 TSI Evo 110 CV - 6 marce man. o DSG 7 - 1.0 TGI Metano - 6 marce man.

Allestimenti e prezzi

I listini non sono ancora stati annunciati, ma sappiamo che per la Polo, che dovrebbe partire da 16.000 euro circa, la gamma vedrà anche una revisione dei livelli di equipaggiamento, con versioni base, Life, Style e R.

La base ha già luci full LED anteriori e posteriori, Lane Assist, airbag centrale, strumentazione digitale da 8", climatizzatore e monitor centrale da 6,5". La Life aggiunge cerchi da 15", App-Connect, presa USB posteriore e cambio e volante in pelle.

Al top ci sono gli allestimenti Style ed R-Line hanno differenti caratterizzazioni estetiche ma offrono entrambe luci anteriori a matrice di LED, park assist, strumentazione digitale da 10,25", monitor touch da 8", navigatore satellitare e cerchi in lega da 15" per la Style e da 16" per la R-Line.

La Fabia non ha ancor a definito la struttura, ci saranno però per gli equipaggiamenti Ambition e Style e Monte Carlo nuovi accessori come le tasche portaoggetti per smartphone sugli schienali dei sedili anteriori, la presa USB C sullo specchietto retrovisore interno, il cassetto portaoggetti flessibile ribaltabile nel bagagliaio, il sistema Top-Tether nel bagagliaio e la protezione del bordo di carico. Anche qui, nulla per ora si sa sui prezzi.