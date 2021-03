La francese contro la tedesca. La sfidante nel segmento delle auto compatte contro la compatta più venduta d'Europa. La nuova Peugeot 308 a confronto col la Volkswagen Golf di ottava generazione. Il programma di questo match è davvero esplosivo, soprattutto pensando alla storica rivalità fra i sostenitori ad oltranza della Golf e "il resto del mondo" che preferisce valutare anche le altre hatchback sul mercato.

Parliamo per ora di un confronto sulla carta, un faccia a faccia virtuale che parte dalla Peugeot 308 di terza generazione appena presentata per vedere quali sono le differenze e le somiglianze. Come facciamo in questi casi partiamo dai numeri, ovvero dalle misure esterne e interne, dalle motorizzazioni e le potenze, passando per le dotazioni, ma senza dimenticare lo stile che è importantissimo, per quanto soggettivo.

Lo stile, soggettivo quanto decisivo nella scelta

Il primo parallelo d'obbligo è quello fatto sul design, un ambito nel quale la Peugeot 308 può godere di due anni di vantaggio evolutivo. Pur rispondendo entrambe alla domanda di un'auto compatta a cinque porte con lunghezza attorno ai 4,30 metri, seguono due scuole stilistiche differenti e figlie della rispettiva storia.

La nuova Peugeot 308 sfoggia infatti un frontale con grande mascherina a motivi tridimensionali che incornicia il nuovo logo della Casa del Leone e l'ormai familiare "artiglio" luminoso sotto i fari principali. La Volkswagen Golf è per certi aspetti più classica e "rigorosa", anche se la calandra è praticamente sparita per lasciare il posto ad una sottile fascia che può essere illuminata.

Nuovi marchi per una nuova era

Anche nella parte posteriore ci sono differenza marcate, con la 308 che segue la recente tendenza dei gruppi ottici uniti da una fascia continua (sempre col triplice artiglio) e la Golf che resta invece ancorata alla tipica soluzione dei fari separati. La francese si caratterizza per un tetto più spiovente verso la coda e un lungo spoiler sul lunotto che favorisce l'aerodinamica.

Da notare poi il fatto che sia la 308 che la Golf sfoggiano un nuovo logo, rinnovato nel 2019 col debutto della ID.3 nel caso della tedesca e al suo esordio proprio sulla 308 nel caso della francese. Il nuovo simbolo "VW" risulta semplificato, bidimensionale e piuttosto grande, mentre il Leone Peugeot ha subito un'evoluzione ispirata al passato e concentrata sulla testa dell'animale. Curiosamente la 308 ripete il nuovo logo anche sul parafango anteriore, come alcune GT e supercar.

La 308 è più lunga e bassa

Ed eccoci ai numeri veri e propri, quelli delle misure esterne ed interne che ci dicono esattamente quanto sono "sovrapponibili" le sagome di ingombro e abitabilità delle due rivali. La Peugeot 308 è cresciuta in quasi tutte le dimensioni, a partire dal passo aumentato di 5,5 cm per raggiungere i 2,67 metri.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Lunghezza 4,36 m 4,28 m Larghezza 1,85 m 1,78 m Altezza 1,44 m 1,49 m Passo 2,67 m 2,61 m Cx 0,28 0,275

Con questo aumento dimensionale il passo della francese supera di poco quello della tedesca e anche in lunghezza la 308 è in vantaggio di 8 cm sulla Golf, come pure in larghezza di poco più di 6 cm. La Peugeot 308 è invece più bassa della Volkswagen Golf, di 5 cm. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è buono per entrambe e molto vicino ad un Cx di 0,28.

Golf più alta anche dentro, ma la 308 vince nel bagagliaio

Se guardiamo dentro l'abitacolo delle due concorrenti troviamo ancora una volta qualche leggera differenza nelle misure abitabili, a partire dalla larghezza che vede in leggero vantaggio la Golf. Il tetto più basso della 308 comporta anche una minore altezza interna, sia sui sedili anteriori che posteriori.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Larghezza abitacolo ( sedili ant.) 1,44 m 1,47 m Larghezza abitacolo ( sedili post .) 1,36 m 1,44 m Altezza abitacolo ( sedili ant.) 0,89 m 1,01 m Altezza abitacolo ( sedili post.) 0,86 m 0,96 m Capacità bagagliaio 412/1.323 l 381/1.237 l Profondità bagagliaio 0,77 0,80/1,49 m Larghezza bagagliaio tra i passaruota 1,05 m 1,00 m

La Peugeot si prende la rivincita nella capacità di carico del bagagliaio che risulta essere un po' superiore a quella della Volkswagen con lo schienale dei sedili posteriori alzato o abbassato. A livello di massa l'unico confronto che possiamo fare è quello tra le due versioni ibride plug-in: la Peugeot 308 HYBRID 180 e-EAT8 ha un peso a vuoto di 1.603 kg, la Volkswagen Golf 1.4 eHYBRID arriva a 1.590 kg.

Motori per tutti i gusti

Parlando di ibride plug-in è arrivato il momento di affrontare il tema delle motorizzazioni che offre alla Volkswagen Golf il vantaggio di una commercializzazione avviata quasi un anno fa, pur tra stop alle consegne e lockdown. Questo significa una gamma motori più ampia per la tedesca (incluse le mild hybrid) nei confronti della Peugeot 308 che arriverà nelle concessionarie a settembre 2021.

Peugeot 308 Volkswagen Golf Benzina PureTech 110

(1.2, 110 CV) 1.0 TSI EVO

(1.0, 110 CV, anche MHEV) PureTech 130

(1.2, 130 CV) 1.5 TSI EVO ACT

(1.5, 130 CV, anche MHEV) - 1.5 TSI EVO ACT

(1.5, 150 CV, anche MHEV) Diesel - 2.0 TDI

(2.0, 115 CV) BlueHDi 130

(1.5, 130 CV) - - 2.0 TDI

(2.0, 150 CV) Plug-in Hybrid HYBRID 180 e-EAT8

(1.6, 180 CV) 1.4 TSI eHYBRID

(1.4, 204 CV) HYBRID 225 e-EAT8

(1.6, 225 CV) 1.4 GTE

(1.4, 245 CV) Metano - 1.5 TGI

(1.5, 130 CV)

Ciò non toglie che la nuova 308 si possa già presentare con motori a benzina, diesel e ibridi plug-in. La Golf ha in più le versioni sportive con queste tre alimentazioni, più la variante a metano che non è invece prevista sulla Peugeot. Dalla tabella che trovate qui sopra potete notare come le motorizzazioni siano abbastanza allineate tra le due contendenti. Al momento mancano invece i dati ufficiali per le prestazioni della Peugeot 308.

Dotazioni da prime della classe

Entrambe le contendenti offrono equipaggiamenti, dotazioni e dispositivi di sicurezza al vertice della categoria, a partire dai fari a matrice di LED disponibili sulle versioni più ricche, per passare al cruise control adattivo e al mantenimento corsia e arrivare agli abbaglianti automatici e al riconoscimento dei segnali stradali.

La Peugeot 308 fa un passo ancora più avanti e propone da fine 2021 il Drive Assist 2.0, il pacchetto che aggiunge tre funzioni di livello superiore come il cambio di carreggiata semiautomatico, l'adattamento consigliato della velocità e l'adattamento della velocità in curva.

Due scelte diverse per il posto guida

Anche la forma della plancia e del posto guida è diverso tra francese e tedesca, con la prima che punta tutto sul concetto dell'i-Cockpit con volante piccolo e spostato in basso rispetto al quadro strumenti digitale da 10" (tridimensionale sulla GT). La tedesca ha invece un volante più classico e di dimensioni maggiori che incornicia la strumentazione digitale da 10,25".

Il touchscreen centrale per gestire l'infotainment è da 10" sulla Peugeot e da 8,25" a 10,25" sulla Volkswagen, entrambi utilizzati per includere i comandi della climatizzazione. La 308 può avere in più i cosiddetti i-toggle, i comandi tattili di scelta rapida e configurabili posti sotto lo schermo per accedere a gruppi di funzioni.

Anche la classica leva del cambio assume nuove forme sulle due rivali, in particolare quando si sceglie la trasmissione automatica. L'otto marce EAT8 della Peugeot 308 viene comandato con tre pulsanti sul tunnel centrale, una scelta ancora più semplificata rispetto alla corta leva selettrice della Volkswagen Golf.