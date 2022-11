La nuova generazione di modelli Volkswagen comprende auto di vari tipi, dalla classica Golf a novità assolute come la ID.3 e le altre elettriche della famiglia ID e le "cugine" degli altri brand del Gruppo. Tutte unite da un unico comun denominatore: i problemi, evidenziati da automobilisti e stampa, al sistema di infotainment.

Un passo falso per il colosso tedesco, criticato da più parti sia per l'aspetto software - lentezza nel caricare informazioni, grafica a volte troppo complesse - sia per l'hardware, con ad esempio pulsanti virtuali difficili da utilizzare. Problemi che hanno comportato richiami e ritardi nelle consegne.

In quel di Wolfsburg non sono chiaramente rimasti a guardare e, come dichiarato dal CEO di Volkswagen Thomas Schafer in un'intervista rilasciata a Car Magazine, presto arriveranno importanti novità.

Sappiamo cosa dobbiamo fare

Nella chiacchierata avvenuta durante l'ultimo Salone di Los Angeles il manager tedesco ha annunciato che "Il software farà un enorme passo avanti" grazie alla nuova release attesa entro la fine del 2022, scaricabile tramite aggiornamenti OTA. Software più veloce e con maggiori funzioni, assieme a una grafica più chiara e curata.

Il monitor della Volkswagen ID.3

Un restyling al quale hanno partecipato non solo tecnici e ingegneri interni, ma anche gruppi di persone comune, interpellate proprio per capire quali sono le esigenze degli automobilisti e come migliorare ogni elemento dell'interfaccia.

Il primo aspetto verrà quindi sistemato a breve, quello relativo all'hardware invece richiederà più tempo - arriverà nel corso del 20224 - e sarà naturalmente disponibile unicamente sulle nuove versioni dei vari modelli. Ma quali saranno le principali novità?

Fiat lux!

"Uno degli aspetti più criticati ha riguardato la mancanza di retroilluminazione sui cursori capacitivi sotto il touchscreen" ha ricordato Schafer, aggiungendo "Il problema è stato risolto. Saranno tutti illuminati".

La plancia della Volkswagen Golf GTI

Anche la virtualizzazione dei comandi non ha mai davvero convinto gli automobilisti e se quelli sulla console centrale sembrano essere destinati a sopravvivere, lo stesso non sarà per quelli sul volante. Come annunciato tempo fa infatti i tasti capacitivi verranno sostituiti dai comandi fisici. Il primo modello a riportare i pulsanti "come una volta" sarà il restyling della Volkswagen Tiguan, atteso nel corso del 2023.

Questione di identità

Novità che, come detto, riguarderanno tutti i modelli dotati dell'ultima versione del sistema di infotainment "made in Wolsfburg", ideate anche dare un'uniformità all'aspetto tecnologico all'interno delle auto.

Gli interni della Volkswagen Tiguan restyling

"Negli ultimi anni abbiamo creato un po' di confusione nelle auto" ha commentato Schafer "Sistemi un pulsante qua e un pulsante là. E quello dell'avviamento si sposta di modello in modello. Così ci siamo chiesti 'Qual è la brand identity? Qual è l'identità propria del prodotto? Quale funzione deve essere presente e dove deve essere sistemato il comando per attivarla?'. Poi lo sistemiamo nella posizione migliore e lo manteniamo lì su ogni modello. C'è un bel po' di lavoro da fare, ma va fatto".