Presentata e commercializzata per la prima volta nel 2007 la Volkswagen Tiguan ha saputo conquistare numerosi mercati, tanto da essere per anni il modello di Wolfsburg più venduto al mondo. Una vera besteller pronta a presentarsi con un abito tutto nuovo nel 2024, quando debutterà la nuova (la terza) generazione del SUV compatto tedesco.

Un modello che, nel solco della tradizione, evolverà lo stile attuale inserendosi nel design della Casa, lasciando alla parte tecnologica la parte del leone per quanto riguarda le novità. E no, non sarà elettrica: per avere un SUV compatto emissioni zero firmato Volkswagen bisognerà infatti rivolgersi alla ID.4. Un elettrico che fa parte del futuro di Wolfsburg e che manderà in pensione numerosi modelli, rendendo quindi (con ogni probabilità) la prossima generazione di Tiguan l'ultima della sua storia.

Affilata

Ma come sarà la nuova Volkswagen Tiguan? Basandoci sulle recenti spy photo abbiamo creato un render che prova a indovinare le forme del SUV compatto tedesco, caratterizzato da una mascherina più sottile che mai attraversata - probabilmente solo sulle versioni più ricche e sportive - da linea luminosa a LED. Proprio come avviene sulla Golf, dalla quale la Tiguar riprenderà i gruppi ottici slanciati ma non accigliati come sulla compatta di Wolfsburg.

Al di sotto ci aspettiamo, rifacendoci ancora una volta alle foto spia, una griglia particolarmente generosa per quanto riguarda le dimensioni, abbracciata da prese d'aria verticali. Un frontale aggressivo e caratterizzato da un aspetto generale più "minimal" rispetto alla generazione attuale.

Non trattandosi di un SUV coupé la linea del tetto continuerà dritta, parallela alla strada, fino al portellone così da massimizzare spazio per passeggeri e bagagli.

In abitacolo dovrebbe esserci un arredamento ancora una volta ispirato a quello della Golf, con strumentazione digitale e monitor centrale sistemato "a sbalzo", con al di sotto i comandi touch per climatizzatore e poco altro. Una massiccia opera di digitalizzazione accompagnata da maggiore spazio grazie a dimensioni maggiorate, per una lunghezza di poco superiore agli attuali 4,5 metri, mentre la Allspace a 7 posti potrebbe sfiorare i 4,8 metri.

Termica o alla spina

Capitolo motori: come detto la nuova Volkswagen Tiguan non sarà elettrica ma monterà motori benzina e (pare) diesel, proponendo differenti soluzioni per quanto riguarda i powertrai ibridi plug-in. Anche in questo caso in nostro aiuto viene la Golf, dalla quale il SUV potrebbe riprendere alcune motorizzazioni come le PHEV da 204 e 245 CV, assieme alle mild hybrid eTSI da 130 e 150 CV.

Ci saranno naturalmente sia versioni a trazione anteriore sia con schema integrale mentre potrebbero scomparire in toto quelle con cambio manuale, col solo DSG come scelta.