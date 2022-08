Nel marzo 2021, Volkswagen era ansiosa di annunciare che sarebbe arrivata una nuova generazione di Golf, T-Roc, Tiguan e Passat. Ora le cose sono cambiate e il CEO dell'azienda rimane cauto sul futuro della Golf con motore a combustione interna (ICE). In un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Welt, Thomas Schafer dice che la decisione di sviluppare un modello di nona generazione non è ancora stata presa, ma si interroga sul futuro della Golf per via dell'aumento dei costi di sviluppo delle auto con motore a combustione interna.

Nei prossimi anni è previsto l'arrivo della normativa Euro 7 che, secondo Schafer, farà aumentare i prezzi di un'auto con motore a combustione di 3.000-5.000 euro. Secondo lui la fine delle auto da 10.000 euro in Europa è vicina, perché la conformità dei motori a combustione alle normative più severe sulle emissioni aumenterà i costi di sviluppo.

Un restyling è più probabile

I vertici VW hanno annunciato che si sta lavorando a un facelift di metà carriera per l'attuale Golf, ma la progettazione di una nuova generazione con motore a combustione interna potrebbe non valere la pena visto che difficilmente avrà il tradizionale ciclo di vita di 7-8 anni. E' "estremamente costoso" sviluppare veicoli conformi alla normativa Euro 7.

Questa affermazione è legata al divieto di vendita di nuove auto dotate di motori a benzina o diesel che entrerà in vigore nell'Unione Europea nel 2035. Il modello di attuale generazione è infatti in circolazione dal 2019 e probabilmente riceverà un restyling l'anno prossimo o nel 2024 e questo sarà venduto per altri tre o quattro anni.

Una potenziale Golf Mk9 arriverebbe quindi nel 2027 o giù di lì, il che significa che la sua scomparsa potrebbe coincidere con la morte dell'ICE nell'Ue. Alcuni mercati europei potrebbero decidere di passare ai veicoli elettrici prima di quella data, con conseguente impatto sulle vendite della Golf, limitandone la disponibilità.

Un anno per decidere, anche sulle altre

Schafer ha concluso affermando che la decisione definitiva sulla nona Golf sarà presa nei prossimi dodici mesi. Avendo ammesso che con le auto piccole è difficile compensare i maggiori costi di sviluppo derivanti dall'Euro 7, potremmo dedurre che il futuro non si prospetta roseo nemmeno per la Polo con motore ICE.

In effetti, Audi ha già dichiarato che dirà addio alla A1 meccanica dopo questa generazione e anche la Q2 saluterà gli automobilisti di domani. Molte cose quindi stanno per cambiare all'interno dell'intero Gruppo, e non solo a Wolfsburg.