Cosa hanno in comune Porsche 911 (dalla versione 991), Taycan, 918 Spyder, Panamera, Cayenne e Macan? Certo, hanno la Cavallina sul cofano, ma non solo. Sono state tutte disegnate da Michael Mauer, dal 2004 a capo del design di Zuffenhausen. Un ruolo al quale il designer tedesco affiancherà, dal primo gennaio 2023, quello di responsabile del design di tutto il Gruppo Volkswagen.

Mauer prenderà il posto di Klaus Zyciora, dal 2020 a capo dello stile del colosso tedesco e "papà" di tutta la gamma ID, dalla ID.3 alla ID.Buzz.

Cosa aspettarsi

Naturalmente è presto per capire quali ripercussioni avrà l'avvicendamento al vertice del design del Gruppo Volkswagen, ma guardando ai precedenti lavori di Mauer si nota una fedeltà alle classiche linee dei brand, rinnovando però al tempo stesso lo stile con elementi completamente nuovi. Anche su un modello particolare come la recente 911 Dakar.

Porsche 911 Dakar

Basti pensare alle versioni 991 e 992 della Porsche 911, pienamente inserite nella tradizione del modello ma sapientemente ammodernate con novità a livello di luci, paraurti, prese d'aria e cofano.

Ma la sfida che attende Mauer è più affascinante: la transizione verso l'elettrico puro - ormai già avviata - permette di creare nuovi linguaggi stilistici partendo dal classico foglio bianco. E se la famiglia elettrica ID ha ormai uno stile definito non è certo detto che in futuro non possano arrivare novità di rottura, sfruttando la libertà che le piattaforme native elettriche offrono.

Volkswagen ID. Buzz Volkswagen ID.Aero Concept

Al di là delle congetture quello che sappiamo è che l'obiettivo di Oliver Blume, amministratore delegato del Gruppo Volkswagen (che con Mauer ha lavorato e continua a lavorare in Porsche, avendo mantenuto anche la guida di Zuffenhausen) è quello di "creare una connessione tra i brand Volkswagen, Audi e Porsche, così da mantenere l'attenzione su quello di cui hanno bisogno i clienti".

Cambio nella qualità

Assieme al passaggio di consegne al vertice del design il Gruppo VW, sempre dal primo gennaio 2023, avrà anche un nuovo responsabile del reparto qualità: Michael Neumayer infatti prenderà il posto di Frank Welsch e manterrà lo stesso ruolo anche all'interno di Audi.

Un compito che vedrà Naumayer affrontare questioni legate al software, attualmente tallone d'Achille per Wolfsburg, e la digitalizzazione dei vari processi interni all'azienda.