Alpine e Lotus starebbero rivalutando la loro alleanza. È questa la voce riportata da Automotive News Europe, che cita alcune fonti anonime interne ai brand. Se così fosse, l’erede elettrica dell’A110 nascerebbe su un progetto completamente diverso da quello previsto originariamente nel 2021.

All’epoca, infatti, il gruppo Renault aveva annunciato una collaborazione col marchio di proprietà di Geely per studiare una piattaforma per la nuova A110. A quanto pare, però, la partnership sarebbe in discussione.

Cos’è cambiato dal 2021

Sempre stando ad AN Europe, una portavoce di Alpine ha dichiarato come l’alleanza con Lotus sia ancora attiva e che una decisione finale verrà comunicata nei prossimi mesi. Da Renault e Lotus, invece, nessun commento.

Alpine Alpenglow Concept

La scelta del brand francese di proseguire per la propria strada sarebbe maturata nel corso degli ultimi mesi. Come ha dimostrato il concept Alpenglow presentato al Salone di Parigi dello scorso ottobre, Alpine ha sviluppato il know how necessario per creare una sportiva elettrica di nuova generazione. La partnership con Lotus, quindi, non sarebbe del tutto necessaria per dare vita alla futura A110, il cui debutto è atteso intorno al 2021.

Le Case, comunque, potrebbero restare a braccetto per altri progetti futuri. Anche perché nei prossimi anni è prevista un’importante espansione della gamma Alpine.

Si parte con una Renault 4 davvero speciale

La show-car A290_β ha anticipato la versione Alpine basata sulla Renault 4, che sarà prodotta nel 2024. Questo sarà il primo di tre modelli elettrici previsti dal marchio francese, che ha già programmato il lancio di tre crossover di dimensioni compatte, medie e grandi.

Alpine GT X-Over, le foto spia

Uno di questi sarà la GT X-Over, già spiato negli scorsi mesi durante alcuni test sulla neve con tanto di carrozzeria “mascherata” da Dacia Duster. Le specifiche tecniche e il posizionamento nel listino delle prossime Alpine restano un mistero, anche se è facile immaginare che punteranno sempre su prestazioni elevate e un feeling di guida sportivo, come da tradizione del marchio.