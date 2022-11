Il futuro delle auto ibride del gruppo Renault è legato alla nascita di una nuova azienda chiamata Horse, creata appositamente con la cinese Geely e che sarà operativa dal 2023.

Questa nuova azienda fa parte di un accordo quadro secondo cui Geely e Gruppo Renault deterranno ciascuna il 50% delle quote.

Oltre cinque milioni di auto ibride

L'obiettivo è quello di creare con Horse un nuovo colosso globale dell'auto dedicato proprio allo sviluppo e alla produzione di motori e trasmissioni per auto ibride, sia per i marchi dei due gruppi che per altre marche di tutto il mondo.

Una volta creata, la nuova azienda nata dall'accordo Geely-Renault comprenderà 17 stabilimenti meccanici di motori e trasmissioni, cinque centri di ricerca e sviluppo distribuiti su tre continenti e una forza lavoro di 19.000 dipendenti (di cui 2.000 ingegneri) in 130 Paesi. In futuro l'accordo accoglierà anche altri partner, mentre ulteriori informazioni sulla nuova azienda saranno comunicate nei prossimi mesi.

Renault Captur E-Tech Hybrid Geely Atlas Pro

Al momento del lancio i primi clienti dell'azienda saranno Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors, con una capacità produttiva combinata di oltre cinque milioni di motori (ibridi e ibridi plug-in) e trasmissioni. L'obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare la quota del gruppo sul mercato globale dell'auto ibrida, dal 40% all'80%.

Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid Nissan Qashqai E-Power

I commenti di Renault e Geely

L'annuncio dell'accordo, che coincide con il Capital Market Day del Gruppo Renault, è accompagnato dai commenti delle due parti coinvolte.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, dice:

"Mentre il Gruppo Renault accelera la sua trasformazione con la Renaulution per cogliere il valore di tutta la nuova catena del valore del settore automotive, siamo lieti di aver concluso un ambizioso accordo di partnership con Geely per continuare a sviluppare le tecnologie per i motori termici e ibridi che continueranno ad essere elementi essenziali della supply chain automobilistica nei prossimi decenni. Saremo in grado di proporre gruppi motopropulsori e soluzioni elettrificate all'avanguardia a tante marche automobilistiche in tutto il mondo, sfruttando così il potenziale di mercato di questa tecnologia a basse emissioni."

Eric Li, Presidente del Gruppo Geely Holding, dichiara: