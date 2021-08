Il Gruppo Geely è proprietario dei marchi Volvo e Lotus e azionista di maggioranza di Daimler, azienda in cui possiede anche il 50% di Smart. Grazie a questi investimenti le auto prodotte dal costruttore cinese possono usufruire delle piattaforme e della tecnologia di queste Case europee, anche se al momento i prodotti di Geely non vengono proposti nel Vecchio Continente.

È il caso del modello Atlas Pro, un SUV compatto che è equipaggiato con lo stesso motore a tre cilindri da 1.5 litri a benzina di origine Volvo che il marchio svedese monta sulla XC40. Viene venduto a prezzi decisamente economici in diversi mercati, ad esempio in Russia, dove costa solo 1.169.900 rubli, che al cambio attuale corrispondo a circa 13.550 euro.

Design e motore "europei"

Realizzata con un design interessante, dalle linee molto europee, l’auto proposta attualmente sul mercato russo ha dimensioni abbastanza generose, con i suoi 4,54 metri di lunghezza 1,83 di larghezza e 1,71 di altezza.

L'auto cinese monta il collaudato propulsore Volvo che è in grado di erogare 174 CV di potenza e viene gestito da una trasmissione automatica di nuova generazione a doppia frizione con sette rapporti.

La piattaforma della Geely Atlas Pro, nota su alcuni mercati anche col nome di Boyue Pro, Emgrand X7 Sport e Azkarra, non è però la CMA sviluppata con Volvo, ma l'architettura modulare NL di Geely progettata proprio per i SUV.

In futuro disponibile anche in Italia?

Da ciò che si è potuto vedere per estetica, qualità e tecnologia, il Geely Atlas Pro sembrerebbe in grado di competere contro i SUV compatti prodotti dalle aziende generaliste europee. Una tipologia di auto che potrebbe essere presa in considerazione dalla clientela dei principali Paesi del Vecchio Continente.

Certo, sarà interessante seguire da vicino l'evoluzione del marchio Geely, perché non si può escludere che, nell'arco dei prossimi anni, prenda in considerazione lo sbarco nei più importanti mercati europei.