La 24 ore più famosa al mondo compie 100 anni nel 2023. L'iconica gara, che si celebra ogni anno all'inizio dell'estate e che nel corso di un secolo di storia è stata teatro di alcune tra le vicende automobilistiche più celebri, ha preso infatti il via ufficialmente per la prima volta nel 1923.

In occasione di questa importante ricorrenza, diverse case hanno svelato alcune edizioni molto speciali delle proprie auto. L'ultima in ordine di tempo è la nuova Alpine A110 R Le Mans, una versione a tiratura super limitata (solo 100 esemplari) dal prezzo di 140.000 euro. Ecco com'è fatta.

Quasi unica

La Alpine A110 R Le Mans è stata presentata oggi, a distanza di pochissime ore dal via ufficiale della 91esima edizione della gara (10-11 giugno). Caratterizzata da una livrea bianca a blu, rende omaggio ai mitici colori della pista ed è impreziosita da elementi in fibra di carbonio rivestiti, anche in questo caso, da una sottile doppia riga blu.

Alpine A110 R Le Mans

Come dice il nome stesso, i progettisti sono partiti per la sua realizzazione dalla già speciale A110 R base, che già di serie è equipaggiata con i sedili sportivi monoscocca Sabelt Track con cinture da gara e con cerchi in lega dal design specifico e alleggeriti (oltre che con il tradizionale alettone).

A questo già ricco equipaggiamento, i designer hanno deciso di aggiungere parafanghi alleggeriti in fibra carbonio, per ricordare lo stile delle auto da endurance della scuderia Alpine Elf Endurance Team, e numerosi altri dettagli estetici mai visti prima.

Più veloce e bassa

A livello tecnico, per realizzare questa speciale versione gli ingegneri hanno fatto largo uso di componenti alleggeriti sempre in fibra di carbonio, affiancati a quelli già presenti nel progetto originale della A110 R. Tutto questo ha permesso all'auto di abbassare il proprio tempo di percorrenza da 0 a 100 km/h fino a 3,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 285 km/h in pista.

Alpine A110 R Le Mans, gli interni Alpine A110 R Le Mans, l'assetto rivisto

Ma non è tutto. Per rendere davvero unica l'edizione limitata Le Mans, la casa ha brevettato un nuovo sistema di sospensioni mai visto prima su strada. Si chiama Road & Track e consente di abbassare e irrigidire l’auto del 5% a seconda delle necessità, per restituire una maggiore stabilità in curva. Si tratta di una taratura specifica voluta per migliorare i tempi sul giro nei tracciati da endurance.

Come anticipato, i 100 esemplari di Alpine A110 R Le Mans saranno ordinabili nei concessionari francesi a partire dall'8 giugno 2023, al prezzo tutto incluso di 140.000 euro.