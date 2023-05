Per celebrare i cent'anni della 24 Ore di Le Mans l'Alpine ha deciso di svelare all'edizione del centenario della mitica gara di durata la sua Hypercar che correrà nel 2024.

Nell'annunciare il debutto del 9 giugno 2023, ore 11:30, all'Alpine Paddock Center di Le Mans, la Casa delle sportive francesi ha svelato una prima immagine dell'Alpine Hypercar 2024 che ne mostra parte del frontale.

Studiata per affrontare la 24 di Le Mans nel 2024

Da quest'unico teaser si possono notare i dettagli costruttivi tipici della nuova categoria LMH (Le Mans Hypercar), a partire dal profilo appuntito e ribassato dell'anteriore che si unisce a spoiler vari e carenature alle ruote.

Alpine Hypercar 2024, il teaser del frontale

L'Hypercar di Alpine (ancora senza un nome ufficiale) anticipa la vettura che il prossimo anno sfiderà le altre auto pronte a contendersi il titolo nel WEC o la vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2024. Tra queste si annunciano le varie Ferrari 499P, Peugeot 9X8, Toyota GR010 Hybrid, Glickenhaus 007, Isotta Fraschini Tipo 6 e Vanwall Vandervell 680.

La firma luminosa dei fari a LED mostra invece un'evoluzione più funzionale delle luci rispetto al concept a idrogeno Alpenglow svelato da Alpine lo scorso mese di ottobre. La stessa Alpenglow sarà visibile nel week end di gara, dal 7 al 12 giugno, presso l'Hydrogen Village di Le Mans.

Alpine Alpenglow

Arriva anche l'Alpine A110 R Le Mans

Nel programma di Alpine per i 100 anni della 24 Ore di Le Mans c'è anche la presenza nel Alpine Paddock Center dell'Alpine A290_β, la concept che anticipa la compatta sportiva francese in produzione nel 2024.

Alpine A290_β

In più è fissato per il 7 giugno, ore 13:20, il debutto della Alpine A110 R Le Mans, l'edizione limitata della coupé francese che parte dalla versione più potente ed estrema, l'A110 R appunto, per festeggiare la gara di endurance più famosa al mondo.

Alpine A110 R Le Mans, il teaser

L'unica anticipazione della livrea dell'Alpine A110 R Le Mans arriva da una foto teaser di un dettaglio, la bandella laterale in carbonio che riporta il logo "24 h Le Mans". Altri particolari saranno svelati proprio il 7 giugno.

