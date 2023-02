Rinasce un altro glorioso marchio italiano e il suo nome è Isotta Fraschini che torna con un'hypercar stradale derivata dall'appena svelata Tipo 6 Competizione. A fare da base a questa nuova sportiva Made in Italy è infatti la Isotta Fraschini della categoria LMH che esordisce nel World Endurance Championship proprio quest'anno, per la precisione a Monza il prossimo mese di luglio.

La vettura da corsa destinata anche alla 24 Ore di Le Mans ha più di 1.000 CV e pesa meno di 1.000 kg, realizzata interamente in fibra di carbonio dalla neonata Isotta Fraschini e ingegnerizzata dalla Michelotto di Padova.

L'hypercar stradale di Isotta Fraschini per il 2023

La versione stradale di questa potentissima e velocissima Isotta Fraschini è attesa sempre nel 2023 ed è chiamata Tipo 6 Strada, con leggere modifiche all'aerodinamica e senza il grande alettone di coda, abitacolo a due posti e una potenza di 979 CV. Il peso è sempre di 1.000 kg e il prezzo è di 2.750.000 euro, più tasse.

La Casa italiana ricorda che la Isotta Fraschini Tipo 6 Strada è "targabile come esemplare unico ripetibile nei Paesi che ammettono questo tipo di omologazione". La produzione prevista è di 50 esemplari in cinque anni.

La Tipo 6 Pista sarà invece riservata ai track day, per clienti che se la potranno godere in pista in eventi studiati in esclusiva per loro. Nel presentare l'intero progetto della nuova Isotta Fraschini, il responsabile del motorsport Isotta Fraschini Milano, Claudio Berro, ha detto che lo storico marchio italiano ritorna con una vettura da competizione perché "la sfida del lusso è ormai improponibile" e che una monoposto per il Wec è un ottimo manifesto per la ripartenza.

Isotta Fraschini Tipo 6 Pista

3.0 V6 più elettrico per oltre 1.000 CV

A livello meccanico la Isotta Fraschini e anche quella destinata alla strada e ai track day è spinta da un motore 3.0 V6 da 760 CV affiancato da un motore elettrico anteriore da 272 CV. Messi assieme riescono a spingere la nuova hypercar del marchio milanese da 0 a 100 km/h in appena 2,2 secondi.

Il sistema ibrido della versione da pista, denominata Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione, sfrutta componenti e batteria Williams Advanced Engineering, elettronica Bosch ed è abbinato a un cambio X-Trac a 7 marce e alla trazione integrale.

Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione

A seguire, dal 2026, il marchio Isotta Fraschini apparirà anche su un'altra sportiva stradale, con prestazioni più da supercar o da GT, prodotta in 30/40 unità annue.