Nuove possibilità di personalizzazione per l’Alpine A110. La sportiva d’Oltralpe riceve tre nuove livree, ordinabili anche in Italia dal 13 luglio.

Ognuna delle configurazioni proposte dalla Casa francese trae ispirazione dal DNA di Alpine, con un tributo alla Francia, al mondo delle corse e alla cronoscalata Pikes Peak. Eccole nel dettaglio.

Tre stili per ogni gusto

La prima livrea chiamata French Signature è caratterizzata da una linea tricolore che attraversa il cofano e il tetto omaggiando le origini francesi di Alpine a Dieppe. Inoltre, è presente il motivo triangolare “Snowflakes” adottato dalla Casa per le sue monoposto in Formula 1 e nel WEC. Il costo è di 1.520 euro.

Alpine A110 US Racing 2023 Alpine A110 Racing Heritage Alpine A110 French Signature

Passando alla Racing Heritage, questa livrea si riconosce per la doppia striscia bianca che attraversa cofano e tetto giungendo fino al bagagliaio posteriore. Sul cofano troviamo anche il numero 55, che fa riferimento alla data di creazione del marchio nel 1955 da parte di Jean Rédélé. Anche in questo caso, il costo è di 1.520 euro.

Infine, c’è la US Racing 2023, che replica la livrea utilizzata dall’A110 che ha preso parte alla Pikes Peak 2023 lo scorso 25 giugno. Questa decorazione si può abbinare esclusivamente alle Alpine color Bianco Ghiaccio e Bianco Iridato e costa 8.100 euro.

Le motorizzazioni

Le tre livree sono disponibili per tutte le motorizzazioni dell’Alpine. A tal proposito, ricordiamo che l’A110 ha una versione entry level col 1.8 turbo da 252 CV (0-100 km/h in 4,5 secondi) e un prezzo di partenza intorno ai 63.000 euro. Chi desidera di più può optare per le GT ed S che utilizzano il 1.8 portato a 300 CV.

Il top di gamma è rappresentato dalla R, che ha sempre 300 CV, ma si distingue per una carrozzeria più corsaiola e leggera, con un peso contenuto in 1.100 kg. In quest’ultimo caso, l’assegno da staccare è ben più corposo, con un prezzo senza optional di circa 107.000 euro.