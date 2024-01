Svolta storica per Nissan e per Nismo. Al Tokyo Auto Salon, la divisione sportiva del brand nipponico svela la Ariya Nismo, la versione più sportiva del crossover a batteria.

Dotato di un kit carrozzeria più sportivo e di un doppio motore elettrico fino a 435 CV, sarà in vendita in Giappone dalla prossima primavera. Al momento, non ci sono ancora notizie ufficiali in merito a un possibile sbarco in Europa.

Fino a 435 CV

Nissan prevede di offrire la Ariya Nismo in due varianti. Il modello base eroga una potenza di 367 CV e una coppia di 560 Nm, generati da una coppia di motori elettrici alimentati da un pacco batterie da 66 kWh. Se si opta per la variante più potente, la potenza sale a 435 CV e (600 Nm), con una batteria più capiente da 91 kWh.

Nissan Ariya Nismo

Trattandosi di un SUV elettrico, la Ariya Nismo non è esattamente leggera. La bilancia segna 2.080 kg per la versione base, mentre la configurazione più potente pesa 2.220 kg. La Casa non ha rivelato le prestazioni, ma pensiamo che queste siano migliori della Evolve+ 4WD, che è attualmente la variante più potente di tutta la gamma.

Quest'ultima ha due motori elettrici da 394 CV e una batteria da 87 kWh e scatta da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

Un "abito" su misura"

La Ariya firmata Nismo equipaggia nuovi cerchi da 20" e pneumatici 255/45 R20 su entrambi gli assi. Nissan promette una migliore maneggevolezza e velocità più elevate in curva. Inoltre, è ora disponibile una modalità di guida Nismo dedicata per una risposta più rapida dell'acceleratore, che può essere accompagnata, a scelta, da una colonna sonora artificiale derivata dalla Formula E.

Nissan Ariya Nismo, gli interni Nissan Ariya Nismo, un dettaglio dell'anteriore

La Ariya Nismo ha ricevuto anche alcune modifiche agli interni, con sedili anteriori più sportivi, accenti rossi e il marchio Nismo. Ancora sconosciuto il prezzo. Qualora arrivasse in Europa, comunque, è possibile che Nissan venda la variante più potente da 435 CV a più di 67.000 euro, che è il prezzo della Evolve+ 4WD.