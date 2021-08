Sulla Lancia Ypsilon, ancora per poco unica portabandiera del marchio Lancia, ci sono sempre sconti ed offerte molto interessanti: la proposta fino al 31 agosto, ad esempio, sfrutta gli incentivi rottamazione, e prevede uno sconto iniziale, nessun anticipo e una rata piuttosto bassa.

Per una Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV, dal listino di 15.300 euro, si può accedere ad uno sconto rottamazione che riduce il prezzo iniziale a 11.350 euro; si scende ulteriormente a 9.850 euro aderendo al finanziamento Be-Hybrid Contributo Prezzo. Per accedere a questo sconto occorre la rottamazione di un veicolo usato immatricolato prima del 1 Gennaio 2011.

Quindi, si iniziano a pagare le sole rate, senza l'anticipo, ma dopo 180 giorni: le rate mensili sono 79 da 173 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,61%), a copertura totale dell’importo, quindi senza limiti di chilometraggio e maxi rata finale. Se la vettura si ordina online, ci sono ulteriori 500 euro di sconto.

Vantaggi

Le promozioni sulla Lancia Ypsilon mild hybrid sono sempre singolari: in questo caso, ad esempio, lo sconto rottamazione iniziale è piuttosto consistente, e si inizia a pagare nel 2022, con rate da 173 euro che coprono l’intero importo. Considerando il periodo, si tratta di un’agevolazione adatta per dilazionare molto la spesa, pagare un po’ dopo, e ottenere eventualmente uno sconto se si ordina online.

Svantaggi

Per questa proposta di Lancia è necessaria la rottamazione, e il finanziamento di 84 mesi in totale è piuttosto lungo: ci vorrà tempo per passare ad un eventuale nuovo modello, e vista la frequenza delle spese annuali, la percentuale del TAEG è una delle più alte del mercato.

In sintesi