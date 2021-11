L’icona del lusso di Audi si rinnova puntando ancora una volta su un look sobrio e su una dotazione personalizzabile per rendere ogni viaggio un’esperienza confortevole sia per chi guida sia per i passeggeri. Trasformata (leggermente nel look), l’A8 restyling conferma una gamma di motorizzazioni ibride, sia mild che plug-in per prestazioni elevate ed emissioni contenute.

Così “vede” meglio

Il rinnovamento dell’A8 parte dagli esterni, con una calandra single frame allargata e rivista nel disegno con inserti tridimensionali cromati. Nuove anche le prese d’aria laterali e l’aggiunta dei fari LED Digital Matrix.

Visti per la prima volta sulla e-tron Sportback, questi proiettori utilizzano un chip da 1,3 milioni di microspecchi che cambiano il proprio orientamento fino a 5.000 volte al secondo per generare delle zone d’ombra ed evitare di abbagliare le altre auto. Inoltre, i LED possono eseguire animazioni dinamiche e adeguarsi ai cambi di traiettoria.

Nel posteriore, invece, spiccano le finiture cromate e i gruppi ottici OLED di serie con firma luminosa personalizzabile direttamente in fase di configurazione dell’auto o dall’infotainment della vettura.

L’estetica cambia sensibilmente scegliendo cerchi in lega da 18 a 21” (abbinabili ai freni carboceramici) e il pacchetto Chrome o S line, col secondo che propone un look total black con inserti scuri. 11 le tinte disponibili, tra cui le vernici metallizzate verde District, blu Firmamento, grigio Manhattan e blu Ultra oltre alle varianti opache grigie, argento, verde e bianco.

Un salotto personalizzabile

La lunghezza è aumentata di 1 cm per un totale di 5,19 m (5,31 m per la l’A8 L), mentre il passo di 3 metri (3,13 per la L) è rimasto invariato. Ciò ha permesso di mantenere intatta la spaziosità e il comfort di bordo.

La dotazione è completamente personalizzabile scegliendo tra vari rivestimenti e tonalità. Da questo punto di vista, ci sono le novità della pelle Valcona disponibile in tinta marrone Cognac e della microfibra Dinamica simile alla pelle scamosciata alla vista e al tatto.

La plancia dell'Audi è dominata da due touchscreen da 10,1” e 8,6” del MMI touch response che integra il sistema di comando vocale. Non mancano anche il quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit e l’head-up display, con quest’ultimo che proietta le principali indicazioni sul parabrezza.

Il lusso e il comfort riguardano anche i passeggeri posteriori. A loro sono dedicati due tablet da 10,1” per riprodurre contenuti audio e video in streaming. Inoltre, il rear seat remote control consente di gestire le funzioni di climatizzazione e programmi di massaggio direttamente da un display touch OLED da 5,7”.

100% ibrida

Cinque le motorizzazioni disponibili sull’A8, tutte abbinate al cambio automatico ad 8 rapporti. Tra queste, è confermato il 3.0 TDI V6 diesel mild hybrid da 286 CV e il 4.0 V8 TFSI benzina mild hybrid con declinazioni da 460 CV e 571 CV. Quest’ultima è la S8 con 800 Nm di coppia e uno scatto 0-100 km/h di 3,8 secondi.

Fotogallery: Foto - Audi S8 restyling (2022)

10 Foto

Il powertrain ibrido plug-in è stato rinnovato con una batteria più grande da 17,9 kWh. Nella variante TFSI e troviamo, quindi, un motore 3.0 V6 TFSI da 340 CV ad un’unità elettrica da 136 CV che erogano complessivamente 462 CV (+13 CV rispetto al modello precedente). Dotata di una coppia da 700 Nm, l’A8 ibrida può percorrere quasi 50 km in modalità elettrica e la batteria può essere ricaricata fino a 7,4 kW in corrente alternata.

Numerosi i dispositivi che migliorano il comfort dei passeggeri. A vettura ferma, azionando le maniglie delle portiere l’auto si alza di 50 mm per agevolare l’accesso a bordo. Nella modalità di guida comfort+, invece, l’Audi s’inclina fino a 3 gradi per compensare l’accelerazione laterale e ridurre il rollio.

Tra le “chicche”, sono presenti anche le sospensioni attive predittive che migliorano la stabilità e riducono il beccheggio sfruttando i dati raccolti dalla telecamera anteriore.

L’Audi A8 restyling è dotata di 40 sistemi di assistenza al conducente che migliorano l’esperienza di guida di notte, in condizioni di scarsa visibilità, in autostrada e nelle fasi di parcheggio. A tal proposito, tramite l’app myAudi si può avviare e controllare la manovra di parcheggio da remoto.

La Horch è solo per la Cina

La rinnovata Audi A8 raggiungerà le concessionarie italiane nel primo trimestre 2022. Contestualmente, verrà lanciata l’A8 L Horch, una versione top di gamma riservata al mercato cinese. Lunga 13 cm in più dell’A8 L “europea” per un totale di 5,45 metri, si tratta di una vera limousine. Il nome è un omaggio al brand fondato nel 1899 e successivamente confluito nel Gruppo Auto Union e caratterizzata una delle Audi più lussuose di sempre.