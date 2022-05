Ormai è ufficiale: la AMG One di serie sta per fare il suo debutto. Lo conferma la stessa Mercedes-AMG tramite un video teaser, pubblicato sulle pagine Facebook ufficiali sia del brand "stradale" sia del Petronas F1 Team.

La versione di produzione dell'hypercar Project One, concept presentato nel settembre 2017 al Salone di Francoforte come auto omologata per la strada con motore da Formula 1, si mostrerà senza veli mercoledì 1 giugno in anteprima mondiale.

La "Formula 1" omologata per la strada

Da quando è stata mostrata come concept Project One ad oggi, la AMG One si è fatta vedere come prototipo camuffato nelle foto spia. E proprio queste confermavano che, nonostante l'avanzare dello sviluppo dell'auto di serie, nelle forme rimaneva fedele al concept se non per qualche modifica aerodinamica.

Le foto spia più recenti comunque mostravano poca camuffatura sul corpo vettura, lasciando ben poco di nascosto - principalmente nella zona inferiore della fiancata. D'altro canto, è proprio qui che si potrebbero concentrare alcune forme e componenti importanti, come prese d'aria utili al raffreddamento del motore centrale.

Frontale del prototipo di AMG One Si notino le camuffature sulle fiancate, oltre all'enorme pinna superiore

L’hypercar sarà spinta dal powertrain preso in prestito dalla W07 Hybrid, partecipante al campionato di Formula 1 nella stagione 2016. La combinazione tra il propulsore termico 1.6 Turbobenzina V6 e i motori elettrici permetteranno alla Mercedes-AMG "F1 stradale" di sviluppare una potenza oltre i 1.200 CV. Il risultato sarà uno scatto da 0 a 200 km/h in meno di sei secondi, per 350 km/h di velocità massima.

Di recente, l'amministratore delegato Mercedes ha scherzato sul fatto che i vertici fossero "ubriachi" quando hanno dato il via libera a una vettura con motore Formula 1 che fosse omologata per la strada. Della AMG One saranno prodotti solo 275 esemplari, tutti già venduti per 2,2 milioni di euro a facoltosi clienti selezionati direttamente dalla Stella a Tre Punte.