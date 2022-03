Guidare una delle auto elettriche più grandi, lussuose e tecnologiche sul mercato significa toccare con mano la parte più affascinante di quel futuro che ci sta già portando verso la transizione energetica. Se quest'auto a batteria si chiama Mercedes EQS e dichiara una delle autonomie a zero emissioni più alte al mondo, allora nasce spontanea la voglia di saggiarne l'efficienza impegnandola nella nostra prova consumi reali.

Nel percorso standard da Roma a Forlì la Mercedes EQS 450+ con singolo motore elettrico da 333 CV, trazione posteriore e batteria da 107,8 kWh utilizzabili ottiene una buona media di 17,5 kWh/100 km (5,71 km/kWh) e una spesa di appena 15,75 euro con la ricarica domestica. Ricaricando invece a una colonnina HPC come Ionity il costo del viaggio sale a 49,77 euro.

Consumo ottimo per la categoria e autonomia record

Detto questo, occorre aggiungere che la Mercedes EQS 450+ è riuscita a stabilire il nuovo record di percorrenza elettrica (teorica), visto che col consumo di 17,5 kWh/100 km e la batteria da 107,8 kWh può percorrere 616 km, anche con temperature non particolarmente elevate.

Nel confronto con le altre auto elettriche più grandi già presenti nella classifica consumi reali, la Mercedes EQS della prova si è dimostrata particolarmente parca nei consumi, battendo in efficienza le poche concorrenti. Solamente la vecchia Tesla Model S 100D ha fatto meglio dell'ammiraglia elettrica tedesca con i suoi 16,4 kWh/100 km (6,1 km/kWh).

Più staccate troviamo invece Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh), Audi RS e-tron GT (20,5 kWh/100 km - 4,8 km/kWh) e BMW iX xDrive50 (20,9 kWh/100 km - 4,7 km/kWh), tutte testate a temperature ambiente pari o superiori a quelle della prova EQS.

Comodissima, tecnologica e capiente

La Mercedes EQS 450+ Luxury provata è già dotata di serie di sospensioni pneumatiche Airmatic, asse posteriore sterzante di 4,5°, tetto panoramico, Digital Light a matrice di LED, sedili anteriori Multicontour elettrici e climatizzati e impianto audio Burmester. Con l'aggiunta di cerchi in lega AMG da 21", vernice metallizzata, lo spettacolare Hyperscreen MBUX che offre tre schermi in plancia, il pacchetto esterno AMG Line esterno, l'Energizing Air Control, l'head-up display e l'asse posteriore sterzante di 10° il prezzo finale tocca i 148.500 euro.

Una cifra non indifferente, ma che permette di guidare una delle auto più evolute oggi in commercio, comoda e silenziosa come poche altre, con dotazioni di primissimo livello sia livello di ausili alla guida che di sistemi di sicurezza, senza dimenticare dettagli tecnologici unici al mondo. Tra questi si può citare appunto il sistema di quattro ruote sterzanti (10° posteriore) che rende la EQS agile in manovra quasi come un'utilitaria e reattiva in curva nonostante i 5,21 metri di lunghezza e le 2,4 tonnellate di peso. La realtà aumentata per il navigatore, lo schermo centrale da 17,7" unito ai due schermi da 12,3", l'illuminazione ambiente attiva che segnala l'abbandono corsia e altri potenziali pericoli sono solo alcune delle finezze che si possono godere a bordo di questa EQS.

L'accelerazione è rapida e progressiva senza essere troppo sportiva e l'assetto risulta sempre composto sulle molle pneumatiche che si regolano in base alla modalità di guida prescelta, nonostante si noti sia in frenata che in curva il peso elevato di questa ammiraglia a 5 porte. Il comodo e ampio portellone elettrico offre l'accesso a un bagagliaio enorme, soprattutto in lunghezza.

600 km con un pieno di batteria

Questa Mercedes EQS 450+ registra consumi contenuti in ogni situazione di guida, soprattutto se si considera la mole, la potenza e le dotazioni di lusso dell'elettrica tedesca. Solamente in autostrada o cercando il massimo delle prestazioni l'efficienza della EQS si riduce, ma resta più che valida sia in città che fuori. Alla fine della prova di 991 km il consumo medio registrato dal computer di bordo è stato di 19,6 kWh/100 km (5,1 km/kWh).

La batteria da 107,8 kWh effettivi (la più alta tra le auto elettriche) con impianto a 400 volt garantisce elevate percorrenze con un "pieno", mediamente comprese tra i 500 e i 600 km, complice l'aerodinamica da primato con Cx di 0,20. La EQS è anche la prima auto elettrica a consentire il ritorno Forlì-Roma senza soste di ricarica e a velocità pari a quelle delle auto con motore termico. A proposito di ricarica occorre segnalare l'ottima potenza che può ottenere dalle colonnine HPC (160 kW di picco registrati contro i 200 kW dichiarati) e la comodissima funzione Plug & Charge alle postazioni Ionity dove basta collegare la presa per far partire la ricarica ad alta velocità (gratuita per il primo anno).

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 19,5 kWh/100 km (5,1 km/kWh)

549 km di autonomia

549 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 19,1 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

560 km di autonomia

560 km di autonomia Autostrada: 22,2 kWh/100 km (4,5 km/kWh)

485 km di autonomia

485 km di autonomia Economy run: 13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh)

808 km di autonomia

808 km di autonomia Massimo consumo: 99,9 kWh/100 km (1,0 km/kWh) <limite dell'indicatore>

107 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Mercedes EQS 450+ Luxury Elettrico 109 kW N.D. 2.405 kg 43,952 kW/T

Dati

Vettura: Mercedes EQS 450+ Luxury

Listino base: 127.744 euro

Data prova: 22/03/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 15°/ Sereno, 5°

Prezzo carburante: 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 991

Km totali all'inizio del test: 6.822

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - 265/40 R21 105H XL MO (Etichetta UE: A, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 17,50 kWh/100 km (5,71 km/kWh)

Computer di bordo: 17,50 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 15,75 euro con la ricarica domestica (49,77 euro al prezzo pieno Ionity o Free to X)

Spesa mensile: 35,00 euro con la ricarica domestica (110,60 euro al prezzo pieno Ionity o Free to X) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 457 km con la ricarica domestica (145 km al prezzo pieno Ionity o Free to X)

Quanto fa con un pieno: 616 km



