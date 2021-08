Gli aggiornamenti over-the-air per un'auto sono tra le funzioni più rivoluzionarie per il mondo dell'auto, permettendo di scaricare software aggiornati e nuove caratteristiche anche dopo l'acquisto del veicolo. Non è tutto però rose e fiori: alcune delle funzionalità infatti sono a pagamento, una sorta di equivalente automobilistico dei contenuti scaricabili (DLC) di un videogioco.

Proprio come succede a bordo della Merceded EQS, la super ammiraglia elettrica della Stella in vendita da oggi in Germania con tanti accessori software disponibili a pagamento. Tra quelli che hanno fatto più discutere è la possibilità di sterzare di 10° le ruote posteriori dietro un pagamento di 489 euro, altrimenti ci si bisogna accontentare dei 4,5° di serie. Gli aggiornamento oTA però non riguardano solo funzionalità di guida, ce ne sono anche di ben più frivoli.

Giochi di luce e giochi per i passeggeri

Disponibile fin da subito c'è ad esempio la possibilità di scegliere tra differenti animazioni luminose (ogni volta che si apre e si chiude l'auto) oppure, se si sceglie il monitor opzionale davanti al passeggero anteriore, il pacchetto contenente vari minigiochi, come Tetris, Sudoku, Shuffle Puck e solitario.

Giochi disponibili anche in modalità multiplayer se sono presenti i monitor posteriori e disponibili gratuitamente per i primi 12 mesi, poi i proprietari della Mercedes EQS pagheranno 89 euro per continuare a giocare.

La EQS per principianti

All'interno del Mercedes Me Store - l'app store dedicato alle vetture della Stella - sono presenti anche 2 modalità di guida aggiuntive dedicate alla Mercedes EQS, disponibili a 50 euro. Il Beginner Driver Mode modifica le impostazioni dell'ammiraglia elettrica rendendo indisponibile il Sport, limitando la velocità massima a 120 km/h e mantenendo sempre attivo l'ESP.

La seconda modalità si chiama invece Valet, simile alla Beginner Driver, ma abbassa la velocità massima a 80 km/h e limita l'accesso al profilo personale del proprietario.

Un altro aggiornamento over the air sblocca la modalità Highlight, da attivare tramite il controllo vocale, per visualizzare una sorta di video guida che mostra come utilizzare alcune delle caratteristiche speciali dell'auto, come le varie modalità dei sedili massaggianti e le tinte disponibili per l'illuminazione ambientale.