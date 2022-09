Una smart così non c’è mai stata. Non a caso l’hanno chiamata smart #1 (in inglese hashtag one), che è la smart “numero uno” perché nasce dall’alleanza industriale tra i tedeschi di Daimler – e cioè Mercedes – e il gruppo cinese Geely che controlla anche i marchi Volvo e Lotus.

Con il SUV protagonista di questa prova, che è un’auto 100% elettrica con potenze che arrivano fino a 428 CV sulla smart #1 Brabus (0-100 km/h in 3,9 s), inizia un nuovo periodo per un marchio che ha portato sul mercato l’auto più piccola di tutte, la smart fortwo.

Con caratteristiche tecniche interessanti, perché la batteria della smart #1 ha una capacità di 66 kWh (61 kWh utilizzabili) e promette fino a 440 km di autonomia dichiarata, un buon valore per un’auto lunga meno di 4 metri e 30 centimetri.

smart #1 Brabus: Esterni

La smart #1 appartiene alla categoria dei SUV e dei crossover 100% elettrici di dimensioni compatte. Infatti è lunga 4.27 metri, è alta 1.63 metri, larga 1.82 metri. Il passo invece è di 2.75 metri, per un peso che dipende dalle versioni: la smart #1 con un motore elettrico posteriore (a trazione posteriore) pesa 1.788 kg o 1.800 kg a seconda degli allestimenti, salendo ai 1.900 kg della smart Brabus che ha 2 motori elettrici (uno posteriore e uno anteriore) e la trazione integrale.

La smart #1 è costruita su una piattaforma telaistica sviluppata da Geely in maniera specifica per le auto elettriche, chiamata SEA (Sustainable Experience Architecture). La capacità minima del bagagliaio è di 313 litri o 323 litri a seconda degli allestimenti, a cui si aggiungono i 15 litri del vano di carico sotto il cofano anteriore.

A livello estetico si fanno molto notare i fari anteriori a matrice di Led con una forma a Y coricata, ripresa anche dai fanali posteriori. Cosa che ricorda l’aspetto delle Mercedes elettriche, come la Mercedes EQA.

In generale la carrozzeria della smart #1 ha superfici molto levigate, con linee definite soprattutto da forme morbide, da curve unite tra loro in maniera fluida. Guardando la fiancata si nota poi la soluzione del tetto non collegato visivamente alla linea di cintura, ma lasciato sospeso. E l’effetto è ancora più evidente scegliendo delle colorazioni a contrasto con la carrozzeria (che sono 4, mentre le tinte per la verniciatura di tutta la macchina sono 9).

In più le porte - come sulle coupé – hanno tutt’e quattro i finestrini senza cornice, oltre che le maniglie a scomparsa per migliorare l’aerodinamica. Anche le ruote da 19 pollici sono carenate, sempre per ridurre la resistenza all’avanzamento, con gomme che sulla versione più potente Brabus misurano 235/45.

smart #1 Brabus: Interni

Anche l’abitacolo ha un andamento morbido come la carrozzeria, con un disegno che rende la plancia e la console avvolgenti, raccordate e con pochi spigoli. Creando nel contempo un tunnel centrale alto, che separa i due sedili anteriori lasciando parecchio spazio per gli oggetti sotto.

La strumentazione digitale è uno schermo sottile dietro al volante da 9,2” di diagonale e poco sopra ci sono le informazioni del sistema Head Up Display, proiettato sul parabrezza su un’area da 10".

Nell'abitacolo inoltre si può scegliere l’illuminazione ambiente della plancia e delle altre superfici di rivestimento con 64 colori diversi e 20 livelli di intensità.

Il display centrale touch da 12,8” ha il software sviluppato con la cinese E CAR X, con 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Ha una logica di funzionamento molto vicina a quella degli smartphone e dei tablet, con scorciatoie per le funzioni più frequenti e widget che richiamano i contenuti più importanti. E grafiche moderne, giovanili, informali. C’è anche un assistente virtuale personificato da una volpe, con cui interagire. Dando ad esempio comandi vocali che vengono visualizzati “a parole” sullo schermo.

Il navigatore non è basato su Google Maps come su altre elettriche (la Renault Megane, per citare una novità recente), ma fornisce comunque la pianificazione di viaggio con le indicazioni per fermarsi a ricaricare e la previsione della percentuale di batteria. Apple CarPlay e Android Auto arrivano nel 2023 e il software è aggiornabile a distanza over the air per il 75% delle centraline elettroniche di bordo.

smart #1 Brabus: Guida

La smart #1 Brabus impiega solo 3,9 secondi nell’accelerazione 0-100 km/h, roba da tener dietro molte sportive. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti posteriore sviluppa 272 CV e 343 Nm di coppia, che si aggiungono ai 156 CV e 200 Nm del motore anteriore.

Nelle modalità più dinamiche Sport e Brabus l’erogazione va gestita, è esuberante, permette riprese istantanee tra una curva e l’altra. Una volta trovato l’appoggio si sente la mancanza di un assetto più solido per le sospensioni, che assorbono bene le irregolarità ma non offrono tutto il sostegno che vorresti considerando le velocità che la Brabus permette di raggiungere.

Cambiando le modalità di guida varia anche l’intensità della rigenerazione di energia, con una bella calibrazione sul pedale del freno. Inoltre, dal touchscreen è possibile anche selezionare la modalità di guida a un pedale, con cui l’auto arriva a fermarsi completamente senza usare il freno.

Apprezzabile anche poter separare la taratura dello sterzo dalle modalità di guida, privilegiando le posizioni più morbide e rilassate, che si sposano meglio con l’assetto. L’insonorizzazione è curata e anche i sedili sono comodi. Tra gli aiuti alla guida c’è lo smart pilot, che include: cruise control adattivo con funzione Stop & Go, mantenimento di corsia, sensore di angolo cieco laterale, riconoscimento dei cartelli stradali, assistente di cambio corsia e parcheggio automatico con telecamera a 360 gradi.

La batteria da 61 kWh reali (66 kWh nominali) si può ricaricare in corrente alternata AC a 7,4 kW sull’allestimento di partenza e a 22 kW sulle versioni più ricche. In corrente continua DC la potenza massima di assorbimento è di 150 kW, che permettono di passare dal 10% all’80% del livello della batteria in 30 minuti.

In questo primo test drive in Portogallo ho guidato con una certa quantità di traffico in città, per poi uscire facendo un po’ di tangenziale e pochi chilometri di autostrada, mentre la maggior parte della guida è stata tra le curve e i saliscendi. La media di consumo per la BRABUS da 428 CV è stata di 21 kWh/100 km, cioè un po’ meno di 5 km/KWh: continuando a guidare la Brabus usando tutta l’energia, quindi, in questa prima prova avrei avuto un’autonomia realistica di quasi 300 km.

Ho poi fatto qualche chilometro anche con la smart #1 da 272 CV (con motore e trazione posteriori, 343 Nm, 0-100 km/h in 6,7 s) adottando uno stile di guida normale, regolare, dunque simile a un utilizzo tipico per un SUV come questo. E ho consumato in media 15,5 kWh/100 km, per una percorrenza di quasi 6,5 km/kWh. Permettendo dunque un’autonomia stimata vicina ai 400 km, con una temperatura esterna che in questa prova è stata di circa 25°C.

smart #1 Brabus: Curiosità

La Volpe come assistente virtuale mi ha ricordato i computer Microsoft con sistema operativo Windows degli anni ‘90, dove comparivano un cane o una graffetta per darvi dei suggerimenti. Del resto, la scelta della volpe è legata al fatto che questo animale sia considerato come intelligente, furbo, scaltro: e cioè smart, in inglese.

Un’altra curiosità sono alcune soluzioni ispirate alle Tesla, come le regolazioni degli specchietti che vanno fatte tramite touchscreen e una modalità di funzionamento della climatizzazione pensata per lasciare un animale dentro l’auto parcheggiata.

Infine, la smart #1 in allestimento Premium e Launch Edition ha dei componenti in carburo di silicio nel motore e negli inverter, oltre alla pompa di calore, che resistono meglio alle alte temperature migliorando l’efficienza energetica. L’autonomia WLTP dichiarata per gli allestimenti Premium e Launch Edition sale così a 440 km, contro i 420 km della smart #1 in allestimento Pro + (e i 400 km della smart #1 Brabus).

smart #1 Brabus: Prezzi

Il listino prezzi parte da 40.650 euro con il motore e la trazione posteriore da 272 CV, in allestimento Pro +, salendo a 44.150 euro in allestimento Premium, ai 45.450 euro della Launch Edition e arrivando ai 48.150 euro della BRABUS da 428 CV a trazione integrale.