Partono i pre-ordini per la smart #1. Il primo SUV del marchio tedesco è disponibile in 27 punti vendita italiani nell’allestimento launch edition, una versione limitata di soli 1.000 esemplari per tutta l’Europa, di cui 150 destinati all’Italia.

Una volta pre-ordinata, si potrà confermare la propria intenzione d’acquisto il prossimo settembre quando verranno ufficializzati i listini. In ogni caso, il prezzo base dovrebbe attestarsi intorno ai 35.000 euro.

La dotazione di serie

La smart #1 launch edition si distingue per la tinta digital white con finiture a contrasto matt gold e cerchi in lega da 19” con design specifico. All'interno del SUV elettrico di smart troviamo rivestimenti in pelle e tessuto tecnico total white su sedili, plancia, pannelli delle portiere e volante. Non mancano anche nell’abitacolo gli inserti matt gold, oltre al tetto panoramico con checkered flag e al badge “launch edition 1 of 1000” che ricorda l’esclusività del modello.

La tecnologia è ben presente grazie ad uno schermo touch da 12,8” e ad un quadro strumenti da 10,7”. L’equipaggiamento di serie comprende la telecamera 360° con assistenza automatica al parcheggio, impianto hi-fi Beats, ricarica wireless per lo smartphone, luci ambient e fari matrix LED adattativi.

Tra gli assistenti alla guida ci sono l’Highway Assist, il Traffic Jam Assist, il Remote Parking Assist, il Lane Change Assist e il Blind Spot Detection che messi insieme promettono un livello 2 di guida autonoma. Tra l’altro, sia i dispositivi di assistenza sia l’infotainment sono costantemente migliorati con gli aggiornamenti automatici Over-the-Air.

Unica motorizzazione (per il momento)

Il powertrain elettrico della smart #1 è costituito da una batteria agli ioni di litio da 66 kWh che garantisce un’autonomia tra 420 e 440 km (il dato è ancora provvisorio e in fase di omologazione WLTP). Il singolo motore elettrico montato al retrotreno fornisce una potenza massima di 272 CV e 343 Nm e consente una velocità massima di 180 km/h.

Per la ricarica, ci si può collegare ad una fonte con corrente alternata fino a 22 kW o ad una in corrente continua fino a 150 kW. In quest’ultimo caso, per passare dal 10 all’80% sono necessari circa 30 minuti.

E non escluso un futuro allargamento della gamma. La piattaforma SEA, infatti, consentirebbe di ospitare batterie più grandi e la presenza di due motori elettrici per la trazione integrale. Intanto, però, chi è interessato al primo SUV di smart può scegliere la versione con la sola trazione posteriore che arriverà nelle concessionarie italiane a febbraio 2023.