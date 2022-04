Il nome smart #1 (da leggere hashtag-one) fa capire qual è il ruolo del primo SUV elettrico del marchio che ha cambiato il volto della mobilità urbana con le sue piccole fortwo e forfour. Dare il via a una nuova famiglia di modelli elettrici progettati tra Europa e Cina e prodotti negli stabilimenti cinesi sulla base della joint venture paritetica tra Mercedes-Benz e Geely.

Con la smart #1 si concretizza l'idea di un SUV compatto lungo 4,27 metri che intende porre connettività, tecnologia, design e finiture premium tra i principali punti di forza di una nuova gamma elettrica al 100%. Parliamo quindi di un SUV di Segmento B che, unico sul mercato, ha la trazione posteriore elettrica tipica del brand, potenza di 272 CV e un'autonomia a zero emissioni fino a 440 km.

L'avvio dei pre-ordini è previsto per settembre 2022, con le prime consegne da gennaio 2023. Il prezzo della smart #1 non è stato ancora ufficializzato, ma non dovrebbe partire indicativamente dai 35.000 euro.

Passo lungo e altezza sopra la media

Lo stile della smart #1, definito dalla squadra guidata da Gorden Wagener (Chief Design Officer di Mercedes-Benz), ricalca fedelmente quella Concept #1 vista lo scorso anno al Salone di Monaco, proponendo forme arrotondate con padiglione alto, fari Matrix LED con fasce luminose a "Y" davanti e dietro. Particolare è la forma del tetto che appare sagomato "a coperchio" e lascia spazio a finestrini laterali e portiere senza cornice, come le coupé.

La smart #1 vista dal vivo

A questo si aggiunge il tetto panoramico in vetro, le ruote fino a 19" di diametro e le maniglie a scomparsa elettroniche con illuminazione indiretta che si attivano automaticamente all'avvicinarsi del guidatore con la chiave. Il tutto con una lunghezza di 4,27 metri che la pone a fianco di altri modelli elettrici come Peugeot e-2008, Opel Mokka-e e Hyundai Kona Electric, ma con un passo di 2,75 metri degno di alcuni SUV di segmento C.

Anche la larghezza di smart #1, pari a 1,82 metri, è leggermente sopra la media delle concorrenti compatte, che a livello "termiche" includono anche Fiat 500X, Ford Puma, Renault Captur e Volkswagen T-Roc. Vicina a vetture di categoria superiore è pure l'altezza che nel punto più elevato del tetto tocca 1,63 metri, quasi a livello di una Mercedes GLC.

Forme arrotondate anche dentro

All'interno si possono apprezzare le forme altrettanto curvilinee della plancia e del tunnel centrale, con pannello di controllo a scomparsa, schermo touch da 12,8" con interfaccia personalizzabile, esattamente come la luce ambiente regolabile su 64 colori e 20 livelli di illuminazione. Anche le bocchette di aerazione, il volante a tre razze con comandi touch e la strumentazione digitale da 9,2" ripropongono il tema stilistico del quadrato con spigoli arrotondati.

L'impianto audio premium della smart #1 è costituito da un amplificatore e 13 altoparlanti, tra cui un sub-woofer, mentre tra gli ausili alla guida si segnala il sistema smart Pilot che include cruise control adattivo con funzione stop & go e assistenza in autostrada e nel traffico. Particolarmente interessante è poi anche la possibilità di regolare lo spazio di carico del bagagliaio abbattendo i sedili posteriori divisi in 60:40 o spostandoli in avanti fino a 13 cm. La volumetria del bagagliaio varia quindi da 323 a 411 litri.

A questo si aggiunge un secondo vano di carico anteriore da 15 litri di capacità, mentre il pavimento interno risulta completamente piatto. Interessante è anche la capacità di traino di 600 kg e il carico verticale sul gancio di traino che può arrivare a 70 kg. Questo valore è stato pensato per chi dovrà agganciare all'auto un rimorchio con le e-bike che pesano più delle bici normali.

272 CV elettrici per 440 km di autonomia

Scendendo un po' più nel dettaglio del powertrain elettrico scopriamo che la smart #1 ha un singolo motore elettrico al retrotreno con una potenza massima di 200 kW (272 CV) e un picco di coppia massima di 343 Nm. La trazione è posteriore, il peso a vuoto tocca i 1.820 kg e la velocità massima è di 180 km/h.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità massima di 66 kWh e garantisce un'autonomia compresa tra i 420 e i 440 km nel ciclo di omologazione WLTP. La ricarica della smart #1 può essere fatta a una presa in corrente alternata con una potenza massima di 22 kW, mentre la ricarica in corrente continua può arrivare a 150 kW. Questo si traduce in un tempo di ricarica (10-80%) variabile tra le 3 ore e i 30 minuti.

La smart #1 è costruita sulla nuova piattaforma modulare SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely con impianto a 400 volt che in futuro potrebbe accogliere batterie di capacità diversa e anche due motori elettrici per la trazione integrale.

Aggiornamenti online e chiave digitale

Sviluppato appositamente per smart #1 è poi l'ambiente virtuale in app e l'interfaccia utente dell'infotainment personalizzabile. Il primo SUV firmato smart si affida in particolare a un avatar presente nell'interfaccia che si basa sull'intelligenza artificiale e sui comandi vocali, collegato ai dati cloud e all'ID smart personale.

L'ecosistema digitale di smart #1 è connesso e adattabile, tanto che il 75% delle centraline elettroniche di bordo possono essere aggiornate da remoto, "over-the-air". La chiave digitale su smartphone permette poi di aggiungere sull'app un profilo smart ID per ogni guidatore.