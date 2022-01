Anno nuovo, vita nuova per smart. L’entrata nell’orbita del gruppo cinese Geely porterà ad alcuni sostanziali cambiamenti nella gamma del marchio tedesco. Nell’attesa che la partnership entri a pieno regime, smart sta adeguando la gamma modelli e il primo a uscire di produzione è la EQ forfour, modello elettrico a quattro porte che abbandonerà presto i listini.

L’addio alla quattro porte

Si avvicina, quindi, l’addio della EQ forfour, con la EQ fortwo che rimarrà presto l’unica smart in listino. Il modello a quattro porte è nella gamma smart dal 2014 ed è stato aggiornato con un corposo restyling nel 2019. La produzione nello stabilimento sloveno di Novo Mesto è stata interrotta lo scorso dicembre.

In realtà, l'addio della ForFour non sorprende molto considerando che la citycar era nata a seguito della joint venture con Renault, la quale ha utilizzato lo stesso pianale per costruire la Twingo elettrica.

Disponibile solo in versione elettrica, la smart è alimentata da una batteria da 17,6 kWh che fornisce 82 CV e circa 120 km di autonomia, con una capacità di ricarica inferiore ad un’ora collegandosi a una colonnina da 22 kW.

Evoluta e tecnologica

Un punto cruciale nell’evoluzione di smart sarà l’introduzione del suo primo SUV. Il prototipo “concept #1” presentato al Salone di Monaco dello scorso settembre ha anticipato a grandi linee lo stile definitivo del primo modello a ruote alte.

smart concept #1

In particolare, “smart” non sarà più associato a “small”, col concept che può contare su 4,29 metri di lunghezza e un passo di 2,75 metri. Giusto per avere un’idea, la fortwo (che dovrebbe abbandonare il listino nel 2023) è lunga 2,8 metri. È evidente, quindi, il “cambio di passo” in tutti i sensi.

Non solo estetica e proporzioni, però: il SUV – che arriverà entro il 2022 – punterà tanto anche sulla tecnologia. Il concept è dotato di un software d’intelligenza artificiale che permette all’auto di imparare e adattarsi allo stile di guida del guidatore. Non sappiamo se questa soluzione verrà proposta anche nel modello definitivo, ma è certo che presto si aprirà un nuovo capitolo per il marchio.