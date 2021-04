smart si rifà il trucco per la tappa italiana della Formula E. Il campionato dedicato ai bolidi elettrici e il team Mercedes-EQ faranno tappa a Roma il 10 e l’11 aprile (qui vi diamo qualche utile informazione su come muoversi in città nel weekend) e la Casa tedesca ha così presentato le edizioni limitate racingrey per le elettriche fortwo e la forfour.

Le versioni speciali si aggiungono alla gamma dopo la matrunner e la suitegrey annunciate qualche settimana fa. Restando in tema di citycar, ricordiamo che l’E-Prix di Roma segnerà il debutto della MINI Electric Pacesetter, la nuova Safety Car del campionato.

Look ancora più dinamico

La EQ fortwo racingrey si distingue per la speciale livrea “asphalt grey”, una riedizione della “edition one” vista recentemente sulla citycar tedesca. L’allestimento è caratterizzato da un look sportivo con fari LED, cerchi in lega BRABUS grey da 16” e una console in carbon look.

Nell’abitacolo troviamo anche il winter package con sedili riscaldabili, la telecamera con sensori di parcheggio, le luci ambient e il sistema d’infotainment smart media system connect.

La forfour racingrey conferma l’equipaggiamento della versione a due posti, ma si differenzia per la livrea in “total graphite grey”.

Tiratura limitata

Sia la fortwo che la forfour sono a trazione posteriore e sono mosse da un motore elettrico capace di sviluppare 82 CV. La velocità massima è di 130 km/h con uno scatto 0-100 km/h di 11,6 secondi (12,7 per la forfour) e autonomia di 159 km (140 per la forfour).

La fortwo è disponibile in 300 esemplari, mentre la forfour in sole 100 unità. Le limited edition sono già arrivate in concessionaria con prezzi che partono da 30.695 euro (escludendo eventuali ecoincentivi regionali e statali) per la EQ fortwo racingrey. Mille euro in più, invece, per forfour a quattro posti. In entrambi i casi, la smart è proposta con caricatore di bordo da 4,6 kW.