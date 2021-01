La smart ha da sempre puntato sulle possibilità di personalizzazione e sulle versioni speciali, caratterizzate da look particolari e soluzioni stilistiche dedicate. Esattamente come la nuova arrivata fortwo bluedawn, allestimento a tiratura limitata ad appena 400 unità, in vendita a 32.195 euro.

A caratterizzarla ci sono molti dettagli dedicati e la speciale tinta blue matt velvet per carrozzeria e cellula di sicurezza tridion.

Speciale con sportività

Tinta utilizzata anche per diffusore posteriore e minigonne laterali, firmate Brabus, a contrasto col nero lucido di spoiler anteriore, presa d'aria, inserti del diffusore posteriore, gusci degli specchietti retrovisori e cerchi in lega leggera da 16", anche questi firmati Brabus.

In abitacolo per la smart fortwo bluedawn sono previsti pomello del cambio Brabus e tappetini in velluto nero con la scritta ‘edition bluedawn’ ricamata. Basata sull'allestimento prime la fortwo bluedawn offre di serie cavo di ricarica da 4,6 kW, luci full LED, telecamera posteriore e sensori di parcheggio, sistema di infotainment e winter package, con sedili e volante riscaldabili.

Elettrica da città

Lunga 2,7 metri e larga 1,66 la smart fortwo è disponibile ormai unicamente mossa da un motore elettrico da 41 kW, capace di arrivare a un picco di 60, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 17,6 kWh per un'autonomia dichiarata di 160 km.

Non certo una gran viaggiatrice, ma per sua natura la smart fortwo vive per la città e lì può dare il suo meglio. La gamma parte da 25.769 euro, ai quali si possono tagliare fino a 10.000 euro grazie agli incentivi statali dedicati alle auto elettriche.