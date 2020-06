Dallo scorso aprile smart EQ fortwo rende omaggio alla capitale francese, con la serie speciale smart EQ fortwo parisblue e suitegrey. Questo modello riprende quanto già fatto da altri in passato, portando sul nostro mercato una smart ispirata alle città con un allestimento dedicato che parte da 30.695 euro.

A loro sono riservati gli optional più richiesti dal mercato, come il winter package, la console in carbon look, i cerchi in lega Brabus da 16” verniciati in antracite lucido e il caricatore rapido da 22 kW (o in alternativa 4,6 kW).

Nel dettaglio

Entrambe sono basate sulla versione Prime, e smart aggiunge una dotazione di equipaggiamenti che ne enfatizzano, sicurezza, comfort ed estetica. Sono, infatti, di serie gli interni in pelle, i sedili riscaldabili e i cerchi in lega da 16” a 8 razze.

L’Exclusive Package di serie porta con sé l’introduzione di fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore anti-abbagliante automatico.

Fotogallery: smart Fortwo EQ parisblue/suitegrey

5 Foto

La fortwo EQ cabrio suitegrey, disponibile per la prima volta full electric in soli 100 esemplari, si distingue, invece per la capote in tessuto tailor made grey matt in tinta con la carrozzeria total grey ed i nuovi cerchi in lega Brabus da 16".