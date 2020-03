Tra tutti i tuner sul mercato, Brabus è, probabilmente, quello che modifica l'aspetto delle auto senza andare oltre quella sottile linea che separa sportività ed esagerazione. Come sappiamo è specializzato in Mercedes e al Salone di Ginevra 2020 (annullato causa Coronavirus) avrebbe presentato una edizione speciale della Mercedes-AMG G 63, la 800 Black And Gold Edition.

Le modifiche più evidenti riguardano l'estetica, con un kit più largo e cattivo che la fa sembrare ancora più larga e aggressiva. Se guardando le foto non vi sembra, sappiate che è di 10 cm più larga della versione standard.

Nero e oro, sia fuori che dentro

Come suggerisce il nome e si vede chiaramente dalle immagini, la Brabus 800 Black And Gold Edition è nera con dettagli dorati: sono di questo colore le pinze dei freni e gli stemmi, così come gli enormi cerchi in lega forgiati da 23" con pneumatici ad alte prestazioni 305/35 R23 Advan Sport. Non mancano inoltre dettagli dorati sulla griglia e fibra di carbonio a profusione sul cofano. Come ogni fuoristrada che si rispetti ci sono anche due fasce LED sopra il parabrezza.

Il tema nero e oro continua all'interno dell'abitacolo di questa Brabus 800, con sedili in pelle nera trapuntata e finiture color oro su tutta la plancia. Per quanto riguarda i sedili posteriori, Brabus ha sostituito la panca di serie con due poltrone singole regolabili elettricamente, con funzione di memoria, riscaldabili e ventilati.

Quasi 800 CV di potenza

Quando si parla di Brabus parliamo sempre anche di upgrade meccanici. Il tuner ha montato al V8 biturbo due turbocompressori ad alte prestazioni che portano la potenza totale a 789 CV e 1.000 Nm di coppia massima, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. In Germania, la Mercedes-AMG G63 Brabus 800 in edizione limitata parte da un prezzo di 380.672 euro.