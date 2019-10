Come far diventare una già estrema Mercedes Classe G... ancora più esagerata? È facile, basta affidare il proprio fuoristrada al preparatore tedesco Brabus, abituato a farcire di cavalli e rendere esteticamente cattivissima qualsiasi auto della Stella. Arriva adesso il nuovo pacchetto Adventure per la Classe G, molto simile a quello che l'anno scorso equipaggiava l'altissima G 4x4: l'auto è ora più alta della versione normale e ha un kit estetico che gli conferisce una presenza ancora più minacciosa.

Il V6 diesel è più potente di 40 CV

La base che vedete nelle foto è quella della G 350d (la stessa motorizzazione che abbiamo provato nel nostro Perché Comprarla), ma Brabus ha messo a disposizione il pacchetto per tutte le motorizzazioni della W463. In questo caso, il sei cilindri in linea da 3.0 litri è stato potenziato di 44 CV, con la scheda tecnica che ora dichiara 326 CV e 690 Nm di coppia massima. La maggior cavalleria permette alla Classe G di andare da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi e toccare la velocità massima di 202 km/h. Vi sembra tanto? Considerate che pesa pur sempre 2.376 kg.

Stile Jurassic Park

Ma che cosa c'è "di più avventuroso"? Le sospensioni regolabili hanno un'escursione maggiore di 4 cm per affrontare terreni molto accidentati. Ci sono poi un deflettore sopra il parabrezza con quattro luci ausiliarie a LED per una migliore illuminazione di notte e un grande portapacchi per aumentare a dismisura la praticità in caso di viaggi a pieno carico. Non poteva mancare inoltre l'argano anteriore e prese d'aria laterali rinforzate.

10 cm più larga della Classe G standard

Al posteriore la copertura della ruota di scorta è ora in fibra di carbonio, con alla sua destra una scala per aiutare conducente e passeggeri a caricare i bagagli sul tetto. I passaruota sono stati allargati di 5 cm per lato, con l'aspetto che è in generale più imponente e aggressivo grazie anche ai cerchi da 20" con pneumatici tassellati 285/55.