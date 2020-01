Fotogallery: smart fortwo pureblack

I numeri dello stock I numeri non sono indifferenti e si possono ricavare dai dati delle immatricolazioni di smart registrate in Italia a dicembre con un boom di 7.551 vetture contro le 1.380 dello stesso periodo del 2018. E si tratta appunto di immatricolazioni delle ultime smart a benzina prodotte e destinate al mercato italiano che è peraltro il più importante del mondo in termini di volumi.

Parliamo di Km 0

L’esigenza tecnica del Costruttore e dei concessionari di immatricolare entro il 31 dicembre tutte le auto a benzina per non incappare nelle multe europee sulle emissioni di CO2, si sposa bene con l’opportunità di rendere più morbida per clienti e concessionari l’uscita di scena della smart tradizionale. Le auto sono ovviamente immatricolate come chilometri zero o usate con pochissimi chilometri, non si possono personalizzare e secondo i calcoli degli addetti ai lavori dovrebbero riuscire a soddisfare la domanda del mercato fino ad aprire. Le vetture non si possono ovviamente personalizzare, ma il cliente dovrebbe beneficiare di uno sconto da Km 0 rispetto al prezzo di listino.