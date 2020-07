Non è raro vedere delle smart dai colori accesi e vivaci in giro per i centri cittadini, ma con la nuova versione speciale la EQ fortwo cabrio ha optato per una versione "monocromatica": si chiama suitegrey ed è disponibile in soli 100 esemplari.

Presentata in occasione di uno smart DRIVE-IN a Roma, la nuova edizione limitata si distingue per il grigio opaco total grey matt della carrozzeria, ripreso anche dalla capote tailor made. A completare il pacchetto ci sono i cerchioni Brabus, da 16" e bruniti per abbinarsi all'auto.

Quasi full-optional

La suitegrey si basa sul ricco allestimento Prime, ma per questa versione smart ha aggiunto di serie alcuni pacchetti per il comfort e la sicurezza, oltre ad alcuni dettagli estetici interessanti come, ad esempio, il cruscotto in carbon look.

Navigatore e clima automatico sono di serie, ma anche gli interni in pelle, i sedili riscaldabili e l'Exclusive Package, che comprende fari full LED, fendinebbia, sensore luci e pioggia, ambient light e specchio retrovisore interno fotocromatico.

"Ricarica rapida" di serie

Non ci sono invece modifiche a livello meccanico, come spesso capita con le versioni speciali e limitate di smart: il motore elettrico ha una potenza di 82 CV e 160 Nm di coppia, mentre i 17,6 kWh delle 96 batterie agli ioni di litio offrono un'autonomia massima di circa 160 km.

Di serie per la suitegrey, però, c'è anche il caricatore da 22 kW (oltre a quello "standard" da 4,6 kW): questo significa che passare dal 20% all'80% di carica residua richiede circa 40 minuti, contro le sei ore della rete domestica.

Questa smart EQ fortwo cabrio tutta in grigio - che come anticipato poco sopra è limitata a 100 unità - ha un prezzo di partenza pari a 34.195 euro, ovvero 3.500 euro in più rispetto alla precedente edizione limitata parisblue.