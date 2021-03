smart ha annunciato due nuove serie speciali in edizione limitata della EQ fortwo e della EQ fortwo Cabrio.

Si chiamano mattrunner e suitegrey e, rispetto alle fortwo base, si distinguono per il look più sportivo e caratteristico e per la dotazione più ricca.

Il grigio opaco distingue la matrunner

La EQ fortwo mattrunner è realizzata utilizzando come base l'allestimento pulse. Disponibile in soli 300 esemplari, si riconosce dalla livrea grigio opaco che, insieme ai cerchi in lega Brabus da 16’’, le dà un tocco sportivo. Spirito che viene rievocato anche all'interno con la consolle centrale in carbon look.

A livello di dotazioni, di serie c'è la retrocamera con i sensori di parcheggio, i fari full LED, il tetto panoramico e il winter package con i sedili riscaldabili. In più, a richiesta si può avere il pacchetto Exclusive che ne arricchisce ulteriormente l'equipaggiamento. È già ordinabile nelle concessionarie a partire da 30.695 euro per la versione con caricatore di bordo da 4,6 kW, da 31.195 quella invece con caricatore da 22 kW. I prezzi sono incentivi esclusi.

suitegrey: 200 esemplari a cielo aperto

La suitegrey è disponibile solo in versione cabrio e in due differenti colori: bianco o grigio, entrambe con la capote Brabus grigia e i cerchi da 16" firmati Brabus. Si basa sull'allestimento prime e, rispetto alla dotazione di accessori standard, offre un vantaggio cliente di oltre il 60%.

Di serie ci sono il winter package con i sedili riscaldabili, la retrocamera con i sensori di parcheggio, le luci ambientali interne, l'infotainment smart media system connect e i fari full LED. Ne sono previsti solo 200 esemplari, con prezzi a partire da 34.195 euro con caricabatterie di bordo da 4,6 kW e da 34.695 con quello da 22 kW. I prezzi sono incentivi esclusi.