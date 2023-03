Il debutto della Lamborghini Revuelto ha segnato un nuovo capitolo nella storia dei V12, con la vettura del Toro che è diventata la prima 12 cilindri con un powertrain ibrido plug-in. La sfida a Ferrari è lanciata, quindi: come risponderanno a Maranello?

Finora, gli ingegneri del Cavallino Rampante non si sono lasciati sfuggire anticipazioni. Intanto, però, proseguono i test su una misteriosa Roma con motore V12.

Due prototipi insoliti

Il video spia di Varryx mostra due esemplari di Roma impegnati nei collaudi. Il primo è completamente camuffato e presenta un cofano leggermente più lungo rispetto al modello che abbiamo imparato a conoscere. La seconda, invece, non ha mimetizzazioni, ma alla zona posteriore è collegato un macchinario per rilevare le emissioni.

L’ipotesi più immediata è che Ferrari stia lavorando ad alcuni affinamenti ai suoi motori, forse anche per rispettare le future normative Euro 7. Ma c’è anche la possibilità che la Casa stia sperimentando alcune nuove soluzioni tecniche, come un tanto chiacchierato V12 ibrido.

Cosa bolle in pentola

Di sicuro, le particolari proporzioni della carrozzeria della Roma camuffata fanno capire che a Maranello stiano studiando qualcosa di nuovo. E non è escluso che Ferrari stia utilizzando un prototipo modificato della Roma per testare l’erede della 812 Superfast, la quale potrebbe essere effettivamente una futura rivale della Revuelto.

Nuova Ferrari V12, le foto spia

È tutto da capire, comunque, se si tratti di un 12 cilindri elettrificato e, se sì, in quale forma. Ferrari potrebbe adottare una configurazione mild hybrid per far intervenire il motore elettrico solo in pochi momenti durante la guida, oppure un’ibrida plug-in – come Revuelto e McLaren Artura – con uno o più unità elettriche per rendere ancora più reattiva la vettura.

Sappiamo solo che, dopo la Roma Spider, il brand presenterà altri nuovi modelli nel 2023. Non resta che attendere i prossimi mesi.