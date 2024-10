Ferrari Tailor Made è la divisione della Casa di Maranello dedicata agli esemplari ordinati con un altissimi livello di personalizzazione.

L'ultimo lavoro realizzato dagli esperti dell'atelier ha visto protagonista una Roma Spider, uscita dal reparto con interni rivestiti in legno. Per realizzarli la Casa ha collaborato con il produttore di penne Montblanc, il quale si è ispirato a sua volta alla sua penna Meisterstuck.

Incisa a laser

Per realizzare questa speciale Roma Spider progettata con Montblanc, Ferrari Tailor Made ha utilizzato la tecnica della lavorazione al laser per molte parti in legno e acciaio di interni ed esterni, abbinando il tutto a diverse componenti create con materiali riciclati.

Per fare alcuni esempi, sul cofano anteriore sono stati incisi l'indicatore della bussola e le coordinate di Maranello, mentre per le cuciture degli interni sono stati utilizzati fili di gomma riciclata.

Ovviamente, come anticipato, il tratto distintivo di questo nuovo modello Tailor Made sono i dettagli in legno, che è stato utilizzato anche per realizzare la grande copertura del tetto pieghevole, per le soglie delle porte e per il pavimento del vano posteriore.

Ferrari Ferrari Roma Spider Tailor Made Montblanc Ferrari Ferrari Roma Spider Tailor Made Montblanc Ferrari Ferrari Roma Spider Tailor Made Montblanc

Tutta in oro

Come colore esterno, la divisione Tailor Made di Ferrari ha scelto per dare vita alla Roma Montblanc l'Oro Mida, una tinta che non si vede spesso su molte Rosse moderne ma tipica delle grandi GT del secolo scorso.

E continuando a parlare proprio degli esterni, la Casa ha inoltre specificato che per questo progetto molti pannelli della carrozzeria sono stati realizzati in uno speciale alluminio riciclato.

Ferrari Ferrari Roma Spider Su Misura Montblanc

In base a quanto comunicato dalla Casa di Maranello, questa Roma molto speciale non sarà disponibile per i clienti, almeno per il momento, ma sarà esposta nella mostra "One of a Kind" al Museo Enzo Ferrari fino al 25 febbraio 2025.

Di serie viene abbinata a una penna Meisterstuck realizzata anch'essa in Oro Mida, con dettagli incisi a mano in oro massiccio Au750 e placcati in platino.