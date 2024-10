Le supercar come la Ferrari F80 sono oggetti per pochi. Appena 799 clienti nel caso della nuova creatura di Maranello. Eppure sono accessibili a tutti. Basta collegarsi al configuratore online e iniziare a sognare, scegliendo tra le (quasi) infinite possibilità di personalizzazione. Basta ricordarsi che non ci si trova su un e-commerce qualsiasi e che cliccare "acquista" richiede un esborso di 3 milioni di euro. E oltre.

Cifra richiesta per mettersi nel box la nuova Ferrari F80, andata sold-out praticamente nello stesso tempo che impiega per passare da 0 a 100 km/h. Ma si può continuare a immaginare come avremmo personalizzato la nostra supercar.

L'importanza del colore

Il primo grande scoglio da superare riguarda il colore. Sul configuratore ci sono 34 tinte disponibili, a partire dall'immancabile rosso. Già, ma quale? Si fa presto a dire "rosso". Quello Corsa? O meglio quello Scuderia, più chiaro? Oppure il Mugello, caratterizzato da una tinta più scura? Magari quello Dino, o il classico Imola? O, per finire, il Supercar?

In occasione delle Finali Mondiali 2024 la F80 si è mostrata con livrea Giallo Modena, un lampo di brillantezza interrotto dagli elementi scuri. Decisamente d'effetto. Voi quale scegliereste? Io sono stato rapito dal Green Jewel, un verde scuro (ma non troppo) e cangiante.

Ferrari Ferrari F80, il configuratore

Su una Ferrari però il rosso non può mancare: perché quindi rinunciare a una striscia longitudinale che, partendo dal splitter anteriore, attraversa parte del cofano per poi terminare subito prima dell'ala posteriore? Ci sono varie fantasie a disposizione, assieme alla possibilità di mettere un numero su fiancate e cofano.

C'è poi la questione cerchi. Meglio quelli standard argentato o in fibra di carbonio, neri come la notte? Non vorrei essere nei panni di un cliente della Ferrari F80, costretto a passare notti insonni con il dubbio a rodergli l'anima. Optiamo per la fibra di carbonio, con livrea argentata a dare il giusto tocco di luce, accoppiata a pinze freni gold.

La fatica del sedile

Per fortuna, una volta passati negli interni della Ferrari F80, le opzioni per i colori del sedile del guidatore sono ridotte ad appena 5 tinte. In questo caso che ne pensate del giallo? Con stile "Best Weight" Goldrake. Un nome che in un figlio degli anni '80 come me non può non fare colpo.

Ferrari Ferrari F80, il configuratore Ferrari Ferrari F80, il configuratore

Poi cinture di sicurezza a 4 punti rosse, con dettagli della stessa tinta sul sedile, volante in Alcantara, display per il passeggero, caricatore wireless per lo smartphone e mirroring.

Per un'auto bassa come la Ferrari F80 il sollevatore per l'assetto (guai rigare anche solo mezzo centimetro di carrozzeria per colpa di un dosso), immancabili telecamere anteriore e posteriore (la percezione degli ingombri non è uno dei pregi della supercar del Cavallino), antifurto, rete portaoggetti per il passeggero e pellicola protettiva per gli esterni.

Vietato chiedere

Prezzo totale? La regola è sempre la stessa: se dovete chiederlo non ve lo potete permettere. Nel caso del configuratore della Ferrari F80 la cifra non compare. Si salva la selezione e si contatta Maranello per avere informazioni. Come detto però inutile chiedere: la produzione è sold-out.

Ferrari Ferrari F80, il configuratore

C'è poi da sottolineare un fatto fondamentale: il configuratore online è per tutti i comuni mortali, un modo per svagarsi e sognare. Poi c'è il reparto Tailor Made: dove il gioco si fa duro. E interessante. Per creare una Ferrari unica in praticamente ogni aspetto. Tinte create su misura, dettagli speciali e via dicendo. Perché sarebbe disdicevole avere la propria Ferrari F80 uguale a quella del vicino di casa.

La Ferrari F80 vista dal vivo