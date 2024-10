L'erede della Ferrari 812 Superfast ha l'onore - e la responsabilità - di portare il nome del motore più amato da Enzo Ferrari: si chiama infatti Ferrari 12Cilindri ed è il risultato di un investimento durato 4 anni, soprattutto per adeguare il motore alle ultime normative antinquinamento.

Senza peraltro fare affidamento sull'elettrificazione, dando modo al V12 di Maranello di rimenare aspirato, per continuare a farci sentire la sua voce mitica.

La potete ascoltare anche nel video in cui vi racconto questa nostra prima prova su strada.

Ferrari 12Cilindri: Esterni

La Ferrari 12Cilindri non rende omaggio solo al suo motore. Il frontale, infatti, si ispira a un modello famoso del passato, la Daytona, nome non ufficiale della Ferrari 365 GTB/4. Più in generale, lo stile della 12Cilindri attinge alla filosofia del design industriale degli anni '70, con richiami alla fantascienza e riferimenti alle astronavi, oltre che agli aerei.

Partendo da dimensioni che si traducono in 4,73 metri di lunghezza, 1,29 metri di altezza, 2,17 metri (specchietti inclusi) di larghezza, e 2,70 metri di passo, il Centro Stile Ferrari ha sposato un approccio definito come “costruttivista”: sono stati messi in evidenza i volumi, con forme disegnate non da riflessi di luce o da nervosismi di linee, ma da geometrie molto controllate.

Un elemento caratteristico è il lunotto, che è incorniciato da una porzione a forma di delta (verniciata nel colore della carrozzeria) come le ali di alcuni aerei, elemento che enfatizza ulteriormente l'arretramento dell'abitacolo, in combinazione anche con il tetto nero a contrasto.

L'altra peculiarità stilistica della 12Cilindri è il muso, che raccoglie le linee della fiancata al termine di un cofano lungo e "piatto", con una scelta particolare per quel che riguarda i fari anteriori. Spesso, infatti, i gruppi ottici assomigliano a degli occhi, mentre su questa nuova Ferrari la calandra nasconde tutti gli elementi sottostanti.

Questo approccio "pulito" ha definito anche l'aerodinamica della 12Cilindri. Le 7 prese d'aria anteriori sono mimetizzate nelle forme estetiche e i 2 flap mobili laterali posizionati in coda non si notano quando sono chiusi, per attivarsi fino a 60 km/h in maniera simmetrica e automatica con inclinazione massima di 10°, in base alle accelerazioni longitudinali e laterali dell'auto.

L'estrattore posteriore lavora in sinergia con il contributo di questi flap e con quello del nolder centrale, rendendo così non necessaria la presenza di un profilo alare più evidente.

E il sottoscocca è conformato per generare carico verticale grazie a dei generatori di vortici.

Ferrari 12Cilindri: Interni

Il sapore areonautico che Ferrari ha dato agli esterni della 12Cilindri si percepisce anche nell'abitacolo, che ricorda anch'esso i cockpit degli aerei e delle astronavi. In particolare per la forma anatomica dei sedili, e per come il tetto in vetro lasci intravedere il disegno a delta descritto prima per la coda.

La plancia inoltre ripropone l'architettura simmetrica della Ferrari Roma o della Ferrari Purosangue, per non mettere - anche visivamente - in secondo piano il passeggero, che ha a disposizione uno schermo touch dedicato da 8,8". Il touchscreen al centro invece è da 10.25” e permette di interagire con l'infotainment anche tramite Apple Car Play e Android Auto, e di regolare funzioni come il climatizzatore e la regolazione dei sedili, o l'impianto audio sviluppato in collaborazione con Burmester, con 15 altoparlanti e una potenza totale di 1600 W.

La strumentazione digitale ha una diagonale di 15.6”, da consultare al volante che Ferrari ha ulteriormente sviluppato a livello di interfaccia tra pilota e macchina: tutti i comandi continuano ad essere azionabili me minimizzare i movimenti delle mani (come nel caso degli indicatori di direzione o dei fari) e sono migliorate le risposte al tatto, il feedback aptico delle superfici a sfioramento.

Come da tradizione, del resto, volendo ci si può perdere poi nelle possibilità di personalizzazione degli interni, impreziosendoli con materiali e rivestimenti anche di colori originali, come sull'esemplare protagonista del video, equipaggiato da pelle color Verde Venaria.

Ferrari 12Cilindri: Guida

Il motore ha dato il nome alla Ferrari 12Cilindri e - giustamente - merita di essere il protagonista dell'esperienza di guida per le emozioni indimenticabili che regala, in termini di suono e di "fame" con cui sale di giri.

Il godimento, però, è garantito anche dal nuovo cambio doppia-frizione a 8 marce, che sostituisce il cambio a 7 marce (sempre a doppia frizione) della Ferrari 812 Superfast. La rapportatura più ravvicinata permette al pilota di esaltarsi facendo rimanere più spesso il 6.5 V12 a 65° vicino al limitatore, che si trova a 9.500 giri/min. La potenza massima di 830 CV si sviluppa poco sotto, a 9.250 giri/min, mentre la coppia massima di 678 Nm è a 7.250 giri/min.

E qui c'è uno degli elementi più interessanti su cui ha lavorato Ferrari: la curva di coppia è stata modellata per inseguire la percezione di accelerazione sul corpo umano che riesce a dare più soddisfazione al pilota, e non tanto per ottenere la prestazione migliore in termini numerici.

Questo approccio degli ingegneri e dei collaudatori è affascinante, perché tiene conto di come il nostro organismo ci comunichi le variazioni delle grandezze fisiche che determinano il funzionamento di un'automobile. E non i valori assoluti dei parametri in quanto tali, che ovviamente sono importantissimi per tutte le Ferrari, essendo prodotti alla costante ricerca dell'eccellenza, ma vanno raggiunti sollecitando nel modo migliore i nostri sensi. Come nel caso della curva di erogazione del motore, appunto.

E ovviamente del suono commovente del 12 cilindri, che fa venire la pelle d'oca. Nei condotti di aspirazione i tecnici di Maranello hanno modificato la posizione dei risonatori, generando onde di pressione risultanti in una gamma più ricca, soprattutto nelle frequenze medie, per avere un timbro più limpido e corposo all'interno dell'abitacolo. Per quel che riguarda lo scarico, i condotti hanno la stessa lunghezza e ogni bancata ha collettori 6 in 1, con nuove geometrie per le sezioni centrali che esaltano l'urlo del V12, in tutti gli ordini "nobili" di combustione.

Tutto ciò riassume bene l'impegno di Ferrari per evolvere il suo motore più simbolico, dal 1947, permettendo al 12 cilindri di soddisfare le norme EURO 6E (tramite catalizzatore ceramico e filtro antiparticolato) rimanendo aspirato, senza il supporto dell'elettrificazione, senza quindi dover utilizzare un modulo ibrido.

Nella connessione tra pilota e auto c'è un altro elemento che la 12Cilindri ha migliorato rispetto ad altre Ferrari: il comando elettrico del freno by wire è più lineare, più modulabile rispetto ad esempio alla Ferrari Purosangue. C'è poi un nuovo sistema di ruote posteriori sterzanti che rende asimmetrico i due lati del retrotreno, per gestire meglio il pneumatico in appoggio nella generazione di forza laterale e per rendere più reattiva la gomma interna alla curva nel cambio di direzione successivo, quando i ruoli tra le due ruote si invertono.

Sono state evolute le logiche di funzionamento dei controlli elettronici di frenata, trazione, stabilità, del differenziale autobloccante e del cambio, passano sempre tramite le diverse posizioni del "manettino" sul volante (come sulle altre Ferrari con le modalità di guida chiamate Wet, Sport, Race, CT OFF). Senza però mai cambiare l'erogazione del motore, la risposta del freno e dello sterzo.

Nel video vi racconto come, guidando su asfalto bagnato, avrei voluto poter configurare liberamente i diversi parametri, come del resto si può fare con il tasto che ammortisce o meno gli ammortizzatori elettronici, indipendentemente dalla posizione del manettino.

A differenza della Purosangue, sulla Ferrari 12Cilindri le sospensioni hanno ancora le barre antirollio tradizionali e viene introdotto un nuovo sensore nella scatola di sterzo, con cui le centraline stimano l'aderenza che le gomme hanno con il terreno, per ottimizzare gli interventi dei controlli elettronici.

Dopo molti anni, del resto, Goodyear è tornata a collaborare ufficialmente con Ferrari per sviluppare uno dei "set" di pneumatici disponibili per la 12Cilindri (in alternativa ai Michelin Pilot Sport S5). Si tratta di una versione personalizzata degli Eagle F1 SuperSport, che sono stati realizzati in 1 anno mezzo con 4 sessioni di validazione fisica in pista, sfruttando al meglio il fatto che il simulatore di guida che Ferrari ha in sede ha ottime correlazioni con quello che Goodyear utilizza nel suo centro di sviluppo in Lussemburgo.

Dove anche io ho potuto guidare, sia in ambiente virtuale che in circuito, con il commento finale del capo collaudatore Raffaele De Simone, che vi lascio gustare al termine del video!

Ferrari 12Cilindri: Prezzi

La Ferrari 12Cilindri parte da un prezzo di 395.000 euro con la carrozzeria coupé e da 435.000 euro in versione Ferrari 12Cilindri Spider. Il servizio clienti comprende i tagliandi per i primi 7 anni di vita dell'auto, coprendo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.

Si tratta di un programma che la casa di Maranello mette a disposizione anche ai proprietari di Ferrari usate, con controlli pianificati a intervalli di 20.000 km, oppure una volta all’anno senza limiti di chilometraggio, con l'utilizzo di ricambi originali e ispezioni eseguite attraverso strumenti di diagnostica aggiornati da parte di personale qualificato, formato direttamente al Ferrari Training Centre di Maranello.

Il servizio è disponibile in tutti i punti vendita della rete ufficiale di concessionari e officine Ferrari.