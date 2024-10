Solo un bagliore giallo Ferrari poteva rompere il muro di nuvole che sta flagellando l’Emilia Romagna in queste ore. A Imola la pioggia non ha fermato la Finali Mondiali 2024 e Ferrari ha regalato a tutti gli appassionati (clienti e non) la prima apparizione della nuovissima Ferrari F80 in pista ma anche della variante gialla.

Si, anche un colore può far notizia quando si parla di una nuova Ferrari e contribuisce ad alimentare il sogno per questa nuova supercar già candidata ad entrare in centinaia di migliaia di smartphone come sfondo digitale preferito. Di lei vi abbiamo già raccontato tutto, sicché ci limitiamo a condividere questi scatti realizzati dai colleghi di Motorsport.com nel corso delle Finali Mondiali.

Da rosso a giallo

Ne approfittiamo solo per ricordare, a chi non lo sapesse, l’importanza del colore giallo per la Ferrari. Fu lo stesso Enzo a scegliere il giallo come sfondo del Cavallino in omaggio alla città di Modena, che lo sfoggia nel proprio stemma al fianco del colore blu.

Federico Basile | AG Photo Ferrari F80 gialla

Il giallo ha fatto parte della storia Ferrari in numerose occasioni. Se tutti pensano al rosso abbinato alle vetture di Maranello - tinta che agli albori del motorsport era stata abbinata alle auto italiane che correvano in pista - il giallo ha fatto capolino fin dai primi anni. La prima Ferrari gialla a vincere fu la 166 F2 guidata dal pilota brasiliano Chicco Landi nel 1951. Perché non era rossa? Ai tempi il giallo era il colore imposto dalla Federazione alle auto di Belgio e Brasile. E la 166 F2 non apparteneva alla scuderia Ferrari, ma era stata acquistata dal pilota sudamericano che correva come privato.

Negli anni '60 poi i team belgi, in special modo l'Ecurie Nationale Belge e l'Ecurie Francorchamps acquistarono numerose vetture di Maranello, colorandole di giallo. Si ebbe così anche la prima e unica Ferrari gialla in Formula 1. Gran Premio del Belgio del 1961 con il belga Olivier Gendebien al volante, che scelse la speciale tinta per ringraziare Jacques Swaters (importatore belga della Ferrari) che sponsorizzò il team.

Federico Basile | AG Photo Ferrari F80 gialla Federico Basile | AG Photo Ferrari F80 gialla

Il giallo è tornato ciclicamente a bordo delle vetture di Maranello, sia stradali sia da pista, con l'ultima occasione - prima di oggi - per celebrare i 1000 Gran Premi corsi da Ferrari, a caratterizzare le SF1000 al Gran Premio della Toscana del 13 settembre 2020, tenutosi al Mugello.

La Ferrari F80 (rossa) vista dal vivo