L'appena svelata Ferrari F80 scompiglia il mondo delle supercar con i suoi 1.200 CV ibridi in stile F1 e celebra degnamente gli ottant'anni della Casa di Maranello con 799 esemplari in consegna dal 2025 che costano 3,6 milioni di euro l'uno.

Questo sono numeri che fanno impressione anche nell'epoca delle hypercar velocissime e multimilionarie, ma per Ferrari non sono una novità. Sono infatti quarant'anni che il Cavallino Rampante propone ai suoi clienti più fedeli supercar esclusive, potentissime e prodotte in tiratura limitata, una tradizione iniziata appunto nel 1984 con la 288 GTO.

Ma vediamo quali sono state le Rosse che hanno portato alla nascita della F80 e come si è evoluto il concetto della supercar Ferrari ispirata alla Formula 1.

Ferrari 288 GTO

La capostipite di questa dinastia di supercar amatissime e preziosissime è la Ferrari 288 GTO del 1984, la prima Ferrari a montare un motore V8 biturbo, nello specifico un 2.855 cc con V di 90° con due turbocompressori IHI in grado di sviluppare 400 CV, 496 Nm, una velocità massima di 305 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Ferrari Ferrari 288 GTO

Nonostante le somiglianze con le contemporanee Ferrari 208/308, dovute anche alla matita di Pininfarina, la 288 GTO vanta caratteristiche uniche per le Ferrari dell'epoca come il telaio allungato, la carrozzeria in fibre composite e kevlar, il motore in posizione longitudinale e un peso di appena 1.160 kg (rapporto peso potenza di 2,9 kg/CV).

Ferrari 288 GTO (1984) Motore 2.9 V8 biturbo, 400 CV, 496 Nm Trazione Posteriore Cambio Manuale 5 marce Rapporto peso/potenza 2,9 kg/CV Velocità massima 305 km/h Accelerazione 0-100 km/h 4,9 secondi Produzione 279 esemplari Quotazione attuale 4 milioni di euro

Prodotta in 279 esemplari, compreso 1 prototipo di pre-produzione e 5 Evoluzione, la Ferrari 288 GTO costava da nuova circa 194 milioni di lire, una cifra che con la rivalutazione monetaria Istat equivale a 309.000 di euro. Nelle aste più recenti è stata invece venduta anche a più di 4 milioni di euro.

Ferrari F40

Magari da fuori non sembra, ma la Ferrari F40 del 1987 è l'evoluzione più estrema del concetto già proposto con la 288 GTO. Motore centrale V8 biturbo e materiali compositi, ma questa volta con l'utilizzo ancora più massiccio di kevlar, fibra di vetro, perspex al posto del vetro. Gli interni sono spogli come su un'auto da corsa, comprese le cinghie di gomma al posto delle maniglie interne delle portiere.

Ferrari Ferrari F40

Il suo V8 di 2.936 cc con V di 90° ha due turbocompressori IHI, una potenza di 478 CV e una coppia massima di 577 Nm. Grazie al peso di appena 1.250 kg il rapporto peso/potenza è molto favorevole: 2,6 kg/CV. Ne deriva una velocità massima di 324 km/h e un'accelerazione 0-100 in 4,1 secondi.

Ferrari F40 (1987) Motore 2.9 V8 biturbo, 478 CV, 577 Nm Trazione Posteriore Cambio Manuale 5 marce Rapporto peso/potenza 2,6 kg/CV Velocità massima 324 km/h Accelerazione 0-100 km/h 4,1 secondi Produzione 1.331 esemplari Quotazione attuale 3,5 milioni di euro

La produzione della Ferrari F40 ha raggiunto le 1.331 unità comprese le 20 F40 LM. Nel 1987 costava 373 milioni di lire, ovvero quasi 502.000 euro attualizzati a oggi. Il mercato collezionistico attribuisce ormai alla F40 un valore di circa 3,5 milioni di euro.

Ferrari F50

Con la Ferrari F50 siamo già al 1995 e l'impostazione meccanica della supercar di Maranello cambia come cambia il mondo delle corse e intende a sua volta diventare una Formula 1 da strada. La sinuosa carrozzeria spider poggiata su un telaio a vasca in fibra di carbonio cela infatti un 12 cilindri a V stretta di 65°, aspirato con cinque valvole per cilindro e con una cilindrata di 4.698 cc.

Ferrari Ferrari F50

Il risultato è una supercar in stile F1 a cielo aperto da 521 CV e 471 Nm. Tocca i 325 km/h e impiega 3,9 secondi per andare da 0 a 100 km/h. Da nuova costava circa 852 milioni di lire, vale a dire 769.000 euro attualizzati al 2024.

Ferrari F50 (1995) Motore 4,7 V12 aspirato, 521 CV, 471 Nm Trazione Posteriore Cambio Manuale 6 marce Rapporto peso/potenza 2,6 kg/CV Velocità massima 325 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,9 secondi Produzione 349 esemplari Quotazione attuale 5 milioni di euro

Della Ferrari F50 sono stati prodotti 349 esemplari che oggi all'asta vengono scambiati a cifre che raggiungono i 5 milioni di euro.

Ferrari Enzo

La Ferrari Enzo celebra nientemeno che il fondatore Enzo Ferrari e lo fa con il massimo della tecnologia motoristica disponibile nel 2002 e l'immancabile firma Pininfarina per lo stile squadrato e "tecnico".

Ferrari Ferrari Enzo

La costruzione è interamente in fibra di carbonio e il motore V12 aspirato da 5.998 cc associato al cambio sequenziale sprigiona 660 CV e 657 Nm. La velocità di punta è di ben 350 km/h e lo scatto 0-100 è una pratica da sbrigare in 3,65 secondi.

Ferrari Enzo (2002) Motore 6,0 V12 aspirato, 660 CV, 657 Nm Trazione Posteriore Cambio Semiautomatico sequenziale 6 marce Rapporto peso/potenza 2,1 kg/CV Velocità massima 350 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,65 secondi Produzione 400 esemplari Quotazione attuale 5,5 milioni di euro

La produzione arriva a 400 esemplari e il prezzo italiano del 2002 è di 665.000 euro (circa 949.000 del 2024). Nel mercato del collezionismo questa Ferrari vale già raggiunto i 5,5 milioni di euro.

Ferrari LaFerrari

L'oggetto dei desideri dei tanti collezionisti Ferrari sparsi per il mondo è stato negli ultimi anni la Ferrari LaFerrari, supercar e hypercar allo stesso tempo che a partire dal 2013 racchiude nel nome la sua volontà di rappresentare il meglio di Maranello.

Ferrari Ferrari LaFerrari

Le forme arrotondate e filanti de LaFerrari sono opera del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni e ricoprono un insieme di telaio e carrozzeria in fibra di carbonio e kevlar degno delle migliori monoposto. Il motore è un V12 aspirato di 6.262 cc abbinato a due motori elettrici per formare il sistema il sistema ibrido HY-KERS da 963 CV e 900 Nm. Oltre 350 km/h e 3 secondi per lo 0-100 sono due cifre che testimoniano le capacità de LaFerrari.

Ferrari LaFerrari (2013) Motore 6,3 V12 aspirato + 1 elettrico, 963 CV, 900 Nm Trazione Posteriore Cambio Automatico doppia frizione 7 marce Rapporto peso/potenza 1,5 kg/CV Velocità massima >350 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,0 secondi Produzione 500 esemplari (+210 esemplari Aperta) Quotazione attuale 3,5 milioni di euro

Oltre alle 500 LaFerrari si conta una produzione di 210 LaFerrari Aperta con carrozzeria tipo targa, vendute da nuove rispettivamente a 1,2 e 1,6 milioni di euro. Chi volesse comprarne una oggi dovrebbe prepararsi a spendere almeno 3,5 milioni di euro.

Ferrari F80

La Ferrari F80 del 2025 è la degna erede di questa stirpe di supercar/hypercar che hanno segnato la storia dell'evoluzione automobilistica, forte di una nuova motorizzazione ibrida da 1.200 CV che rappresenta il massimo dell'auto sportiva oggi.

Ferrari Ferrari F80

Le tecnologie derivano questa volta sia dalla Formula 1 che dall'endurance, in particolare dalla hypercar 499P che ha vinto la 24 Ore Le Mans nel 2023 e nel 2024. Il motore termico e V6 biturbo di 2.992 cc che da solo sviluppa 900 CV e 850 Nm. Velocità massima e accelerazione sono pari a 350 km/h e 2,15 secondi. Quest'ultimo dato è il migliore di sempre per una Ferrari stradale.

Ferrari F80 (2025) Motore 3,0 V6 biturbo + 4 elettrici, 1.200 CV Trazione Integrale Cambio Automatico doppia frizione 8 marce Rapporto peso/potenza 1,2 kg/CV Velocità massima 350 km/h Accelerazione 0-100 km/h 2,15 secondi Produzione 799 esemplari Prezzo di listino 3,6 milioni di euro

Il prezzo della Ferrari F80 che sarà consegnata ai clienti a partire dal 2025, è di 3,6 milioni di euro, altro record assoluto per una Ferrari nuova. La produzione prevista è di 799 esemplari fino al 2027, anno in cui Ferrari compie appunto 80 anni.