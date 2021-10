Se vi siete lasciati sfuggire una LaFerrari al momento del lancio, ecco l’occasione giusta. Il 6 novembre a Londra RM Sotheby’s metterà in vendita all'asta uno dei 499 esemplari costruiti. In condizioni praticamente identiche al nuovo, questa speciale Ferrari è pronta a finire nel garage di un nuovo proprietario o collezionista.

Unica e da collezione

Definita da molti come l’erede della “stirpe” composta da F40, F50 ed Enzo, la LaFerrari è stata svelata al Salone di Ginevra del 2013 come una delle Rosse più estreme di sempre.

A rendere speciale l’esemplare dell’asta è la tinta Vinaccia realizzata su misura per l’ex proprietario. La dotazione estetica comprende anche splitter, minigonne e diffusore in nero satinato e cerchi in lega grigi a cinque razze.

Gli interni, invece, presentano rivestimenti in pelle Chiodi di Garofano, anch’essi prodotti su esplicita richiesta del collezionista svizzero che l’ha custodita gelosamente negli ultimi anni.

In effetti, dalle foto del quadro strumenti si può leggere il chilometraggio dell’incredibile hypercar: in circa 5 anni, la LaFerrari ha percorso poco meno di 1.500 km.

Prestazioni e quotazioni alle stelle

Il “cuore” della Ferrari è rappresentato da un 6.3 V12 derivato direttamente dalla FXX. Il propulsore a 12 cilindri sprigiona 800 CV ed è supportato da un motore elettrico sistemato sull’asse posteriore con la tecnologia KERS della Formula 1.

Complessivamente, la LaFerrari può così toccare i 963 CV e 900 Nm di coppia scatenando tutta la potenza sulle sole ruote posteriori attraverso una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti.

Come si può intuire, le prestazioni sono da hypercar purissima: 372 km/h di velocità massima, 0-100 km/h in 2,4 secondi e 0-200 km/h in 7 secondi. Numeri clamorosi e che la pongono allo stesso livello di Bugatti Chiron o Koenigsegg Regera.

Quanto può valere una rarità del genere? Sotheby’s stima un prezzo di vendita tra 2,2 e 2,5 milioni di sterline (2,6 e 3 milioni di euro). Non ci sarà da stupirsi, però, se la cifra schizzerà ancora più in alto. Nel 2017, l’esemplare “extra” numero 500 è stato venduto a 7 milioni di euro in un’asta di beneficienza.