La Ferrari F50 è tra le supercar più ricercate dai collezionisti di mezzo mondo. Realizzata in appena 349 esemplari, l'erede della F40 ha segnato un'intera epoca per il Cavallino Rampante.

Tuttavia, esistono delle F50 ancora più rare e speciali. Si tratta dei 19 modelli di pre-produzione realizzati dalla Casa di Maranello. Una di queste è finita all'asta da DK Engineering e il suo valore potrebbe essere altissimo.

Le differenze

L'esemplare che vedete è uno dei sei venduti alla famiglia reale del Brunei. Anche se all'apparenza non sembrano esserci particolari differenze, la F50 di pre-produzione presenta qualche dettaglio decisamente unico.

Per esempio, non c'è il vano di carico anteriore, mentre le le due ventole hanno il centro dorato invece di essere tutte nere. La tasca portaoggetti e la borsa per gli attrezzi hanno forme diverse e manca l'etichetta rossa che indica il numero di produzione attaccata alla parte inferiore del cofano anteriore.

Anche l'area intorno al parabrezza non è identica a quella di una Ferrari F50 di serie, poiché il pannello di base che lo precede ha una finitura satinata anziché lucida. Nella parte superiore del vetro, ci sono due fori di montaggio su ciascun lato (anziché uno solo) per fissare il tetto.

Inoltre, la fibra di carbonio presenta una tonalità verdastra, forse dovuta ad un possibile degrado della resina trasparente applicata durante l'assemblaggio. E i dettagli non sono finiti qui.

Piccoli cambiamenti

Uno sguardo attento rivela che le calotte degli specchietti laterali (e lo specchietto interno) sono prive delle targhette del produttore. Nella parte posteriore, la copertura del motore in Perspex sembra più rudimentale a causa delle viti esposte e delle feritoie attaccate al pannello anziché essere stampate. Nel vano motore manca la maggior parte delle etichette normalmente presenti su una F50 standard.

All'interno, la Ferrari di serie non ha né gli inserti laterali rossi sui sedili né le cuciture rosse sul cruscotto. In aggiunta, nel prototipo mancano gli adesivi di segnalazione della velocità e la borsa per contenere la capote.

Un'altra modifica degna di nota è il sistema di sollevamento delle sospensioni: il muso della supercar si solleva automaticamente quando l'accensione è inserita.

Oltre al certificato di autenticità fornito da Ferrari, a rendere ancora più preziosa questa F50 è il suo chilometraggio. Nonostante sia stato costruita quasi 29 anni fa, nel giugno 1995, ha percorso appena 1.900 km.

Quanto può valere? Nelle ultime aste, le F50 di serie sono state vendute a prezzi superiori a 5 milioni di euro. Probabilmente, questo esemplare ancora più esclusivo potrebbe segnare un nuovo record per il modello.