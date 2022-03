Negli anni ’90 era il sogno proibito di tutti gli appassionati ed era l’auto più ambita tra chi giocava ai primissimi videogame di guida. Parliamo della Ferrari F50, definita dalla stessa Casa di Maranello come la “Formula 1 pensata per la strada”.

La sua aura leggendaria e la produzione limitata a soli 349 esemplari hanno fatto lievitare le quotazioni, tanto che un modello ottimamente conservato può valere quanto due Bugatti Veyron. Ne è un esempio la F50 in vendita all’asta da Artcurial il 18 marzo.

Estrema in tutto

Svelata al Salone di Ginevra del 1995, l’F50 fu costruita per celebrare i 50 anni di attività del Cavallino Rampante. La Ferrari s’ispirò alla Formula 1 per concepire un progetto estremo nelle prestazioni e nell’assetto, a partire dalla leggera struttura in fibra di carbonio (che contribuì a contenere il peso in soli 1.230 kg) e dallo schema di sospensioni molto vicino a quello delle monoposto.

Le forme della carrozzeria richiesero oltre 2.000 ore di lavoro nella galleria del vento e furono plasmate da Pininfarina che puntò tutto sull’efficienza aerodinamica ideando l’enorme alettone il design sinuoso del frontale. L’impianto frenante firmato Brembo non aveva l’ABS e, in generale, non vi era nessun sistema di assistenza alla guida.

Un V12 come nuovo

A differenza della F40 equipaggiata con un V8 biturbo, per la F50 Ferrari tornò alle origini utilizzando un 4.7 V12 aspirato derivato dalla monoposto di Formula 1 guidata da Nigel Mansell nel 1989 capace di toccare i 520 CV.

Grazie a numerose tecnologie all’avanguardia per quei tempi, la Rossa riusciva a toccare i 325 km/h di velocità massima e, soprattutto, fu capace di staccare di 4 secondi la F40 in un giro veloce nel circuito di Fiorano.

L’auto viene fornita col proprio “Flight Case”, uno speciale kit che include l’hard top e la capote in tela, e tutti i manuali e certificati originali. Con soli 1.318 km percorsi dal 1996, questa Ferrari F50 può valere tra i 2,7 e i 3,5 milioni di euro e per il fortunato acquirente potrebbe rappresentare un ottimo investimento. È probabile, infatti, che nei prossimi anni le quotazioni della supercar di Maranello continueranno a crescere.