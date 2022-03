La Ferrari con la quale Michael Schumacher perse il titolo Mondiale di F1 del 1998 a Suzuka, nel gran finale che vide Mika Hakkinen trionfare con la sua McLaren, è stata messa in vendita in un'asta privata con un prezzo base di 4,9 milioni di dollari.

Il telaio, che ha anche stabilito la pole position ed è arrivato secondo al Gran Premio del Lussemburgo, al Nurburgring, sempre nelle mani di Schumacher, è lo stesso con cui il grande campione arrivò alla finale di Suzuka a quattro punti da Hakkinen.

L'auto è disponibile per la vendita tramite il registro duPont.

Sebbene Schumacher si qualificò in pole, la sua gara andò male prima della partenza, quando si bloccò nel giro di formazione, il che significò partire in coda alla griglia.

Si fece strada attraverso il gruppo ed era terzo quando finì sui detriti di una precedente collisione tra altre due vetture e la sua gomma si sgonfiò tre giri dopo. Ciò permise a Hakkinen di raggiungere il suo primo titolo mondiale di F1.

"Prima di tutto voglio congratularmi con Mika Hakkinen e il suo team", disse Schumacher. “Si sono comportati meglio per tutta la stagione e quindi si meritano il titolo. Penso che non abbiamo perso questo campionato a Suzuka, ma nelle prime fasi della stagione, quando eravamo troppo indietro.

“Non mi sento troppo deluso, perché penso che la squadra possa essere orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. Sono triste per i ragazzi, perché tutto il loro duro lavoro alla fine non ha dato i suoi frutti. Il motore si è spento perché la frizione non si è sbloccata e non so perché. Tutto il lavoro di questo fine settimana è stato poi sprecato perché ho dovuto iniziare da dietro.

“I primi due giri sono stati molto divertenti. Tutti gli altri piloti sono stati molto onesti e non hanno cercato di complicarmi la vita. Non mi aspettavo che una gomma posteriore esplodesse perché ho avuto problemi con l'anteriore piatto, che ha causato molte vibrazioni”.