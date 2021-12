Guidare una Ferrari F40 è qualcosa di speciale per chiunque. Nemmeno essere un pilota campione del mondo di Formula 1 lo rende meno entusiasmante a quanto pare. A dimostrazione di ciò c'è Nico Rosberg, ex pilota F1 e campione del mondo nel 2016, che per celebrare il milione di iscritti sul proprio canale YouTube ha preso in prestito la Ferrari F40 del suo vicino e pubblicato il video della sua prova emozionale.

Questo fa parte di un progetto più ampio per l'ex pilota da corsa, che nel suo tempo libero realizza video per il suo canale dove condivide momenti unici della sua vita nel mondo dell'auto. E per il milione, quale auto migliore di una leggenda come la F40?

Un mito da oltre 30 anni

Per poter creare questo video, Nico Rosberg ha dovuto chiedere in prestito questa Ferrari F40 da collezione dal suo vicino. E per farlo, ha attaccato degli adesivi con le sue informazioni, i suoi contatti e la motivazione del prestito, ed è stato sufficiente per convincere il proprietario.

E' molto chiaro fin dall'inizio che Rosberg abbia capito immediatamente quanto sia speciale la F40. Evidentemente anche per i piloti di Formula 1 il guidare una tale leggenda Ferrari è uno dei sogni nel cassetto, e realizzarlo è emozionante come per un qualunque fan delle supercar.

La vera differenza di fondo è l'abilità di guida di Rosberg che sicuramente è giusto qualche gradino sopra alla media degli appassionati. E nel video qui sopra è evidente, soprattutto nelle strette strade del canyon sulla costa mediterranea dove la F40 è pura arte in movimento.

In realtà la sequenza nelle vie di Monaco è quasi snervante, c'è sempre quel timore che da un momento all'altro la macchina si appoggi da qualche parte. Fortunatamente però Rosberg è un veterano nell'affrontare il difficile traffico della città monegasca, e a fine video la F40 torna a casa sana e salva.