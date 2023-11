Una delle aste più attese di RM Sotheby's, quella che vedeva protagonista a New York una specialissima Ferrari 250 GTO del 1962, si è conclusa ieri sera con la vendita a 51,7 milioni di dollari, ovvero quasi 48,3 milioni di euro al cambio attuale.

Anche se è una cifra inferiore ai 60 milioni di dollari previsti come stima d'asta, si tratta comunque del prezzo record per una Ferrari venduta all'incanto, battendo il precedente primato di 48,4 milioni di dollari stabilito sempre da RM Sotheby's nel 2018 con un'altra Ferrari 250 GTO.

Più costosa di lei c'è solo una Mercedes

Un altro primato stabilito da questa Ferrari è anche quello di essere la seconda auto più costosa mai venduta all'asta, dopo la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé passata di mano nel 2022 per 135 milioni di euro.

La Ferrari 250 GTO del 1962 all'asta RM Sotheby's

Ricordiamo che tutte le Ferrari 250 GTO sono eccezionali, ma quella appena venduta è particolarmente importante in quanto è stata l'unica Tipo 1962 a essere stata utilizzata dalla squadra corse della Casa. La macchina, numero di telaio 3765, ottenne persino un primo posto di classe alla 1000 chilometri del Nürburgring del 1962. Tuttavia, non riuscì a completare la 24 Ore di Le Mans di quell'anno a causa di problemi di surriscaldamento.

La Ferrari 250 GTO del 1962 all'asta RM Sotheby's, gli interni

Questa Ferrari aveva originariamente un V12 da 4,0 litri e circa 390 CV - l'unica GTO da corsa della Scuderia a ricevere un motore di questo tipo e quindi denominata 330 LM. Dopo Le Mans, però, la fabbrica lo sostituì con un'unità standard da 3,0 litri. Un privato acquistò l'auto rinnovata per portarla in gara nel 1963.

La Ferrari 250 GTO del 1962 all'asta RM Sotheby's, il dettaglio del motore

Alla fine, questa 250 GTO raggiunse gli Stati Uniti, dove l'attuale proprietario la acquistò nel 1985. Ha utilizzato l'auto per le corse d'epoca e nel circuito delle mostre d'auto di alto livello, ottenendo la vittoria come Best of Show al Concorso d'Eleganza di Amelia Island del 2011.

Il video della vendita all'asta

L'asta comprende le schede ufficiali e i documenti di preparazione dell'auto per le gare al Nürburgring, a Le Mans e per la conversione della 250 GTO eseguita in fabbrica. Quest'ampia documentazione stabilisce la provenienza storica dell'auto per i potenziali acquirenti e potrebbe aumentare il valore del veicolo.

La Ferrari 250 GTO del 1962 all'asta RM Sotheby's, la vista posteriore

A titolo di cronaca ricordiamo poi che nelle vendite tra privati la Ferrari 250 GTO ha raggiunto anche valori più alti, come i 70 milioni di dollari pagati nel 2018 per il telaio 4153GT.