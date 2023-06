Presentata al Salone di Parigi del 1975, la Ferrari 308 GTB è l'erede della Dino 246 e affianca la Dino 308 GT4 nella gamma della Casa di Maranello. Non molti sanno che questa vettura sportiva ha una storia molto interessante, soprattutto per quanto riguarda i primi anni di produzione, quando la sua carrozzeria è costruita in fibra di vetro per ridurre il peso complessivo.

Si ritiene che ne esistano appena 712 esemplari con questo tipo di carrozzeria e uno verrà messo all'asta dopo essere stato ritrovato in un polveroso garage.

La leggerezza prima di tutto

Come detto, i primi modelli di Ferrari 308 GT8 costruiti dalla Carrozzeria Scaglietti hanno una carrozzeria interamente realizzata in vetroresina, che consente di ottenere un peso molto ridotto di circa 1.050 chilogrammi. Il peso ridotto è abbinato a un V8 trasversale da 2,9 litri montato posteriormente e abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti.

Un dettaglio della Ferrari 308 GTB Vetroresina by Scaglietti

Nel giugno 1977 (circa tre anni dopo l'inizio della produzione della 308 GTB), Ferrari passa alla carrozzeria in acciaio e il peso aumenta di circa 150 kg. Per questo i modelli più leggeri sono oggi molto desiderati dagli appassionati e dai collezionisti di Ferrari.

Il tesoro in un garage

La Ferrari 308 GTB tutta impolverata che si vede nelle foto è stata ritrovata negli Stati Uniti. Le 308 GTB consegnate qui hanno una potenza di circa 240 CV a 6.600 giri/min, leggermente meno degli esemplari europei (255 CV) a causa delle normative sulle emissioni negli USA.

La Ferrari 308 GTB ritrovata ha subito dei danni

Questa vettura in particolare è stata assemblata nel giugno 1976, circa un anno prima della fine della produzione delle 308 GTB con carrozzeria in vetroresina. Ha cambiato proprietario alcune volte durante il corso degli anni, per finire nella mani del suo attuale proprietario con appena 9.587 miglia sul contachilometri (15.428 km circa) e verrà messa in vendita durante l'asta di RM Sotheby's a Monterey in programma dal 17 al 19 agosto.

Il motore della Ferrari 308 GTB Vetroresina by Scaglietti

Come si può vedere dalle immagini, la Ferrari in questione ha subito danni alla parte anteriore e al parabrezza, ma apparentemente non ha parti mancanti e questo fa gola a molti appassionati che vorrebbero restaurarla. Soprattutto considerando che conserva il motore e il cambio originali con i numeri di targa.

Quanto vale? Lo scopriremo con esattezza durante Pebble Beach, restate connessi.